«بستون» الصينية تختار دبي للاحتفال بـ70 عاماً على تأسيسها

اختارت شركة «بستون»، العلامة التجارية الراقية للسيارات الصينية دبي للاحتفال بذكرى مرور 70 عاماً على تأسيسها من خلال مجموعة FAW، المعروفة أيضاً باسم أول شركة للسيارات في الصين، وأقيم الحفل في مقر معرض الشركة في شارع الشيخ زايد بدبي، بحضور فريق عمل الشركة في الإمارات ورعاة الفن والخبراء في الصناعة والمؤثرين.

وشهدت الاحتفالية إطلاق عدد من الموديلات الجديدة لعلامة السيارات الصينية الراقية والتي تشهد إقبالاً كبيراً في السوق الإماراتي، حيث شهد العام الماضي بيع 1200 وحدة من فئات وموديلات متعددة للعلامة.

وقال أندرو سكوايرز، الرئيس التنفيذي لشركة الخالد للسيارات، الموزع الرسمي لبستون في الإمارات: «هذه ذكرى حقيقية لبستون وFAW حيث تمثل سبعين عاماً من التميز في التصنيع. أنا متحمس لأننا تمكنا من التعبير عن تاريخنا في تصميم السيارات التي تلبي احتياجات الجماهير من خلال عالم الفن. نحن ملتزمون بإحضار منتجات بستون الجديدة المثيرة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة على مدى العامين المقبلين ونتطلع إلى خدمة عملائنا بأفضل السيارات وأفضل خدمة ما بعد البيع أيضاً».

وحضر العرض الفني المصاحب للاحتفالية عدد كبير من الزوار وجمع بين عالمي الفن وتراث تصميم السيارات لبستون ومجموعة FAW لإبراز التزام العلامة التجارية بالتميز، وجمع الحدث بين عالم الفن ومفهوم التصميم الفني لبستون المطبق على كل سيارة دفع رباعي في مجموعة بستون.

وكانت السيارة الرائدة في الحدث هي الدفع الرباعي T99 من بستون، والتي تحولت بشكل جميل من خلال عالم الخط العربي على يد الفنانة رباب زهرة. استطاعت رباب أن تعبر عن جوهر بستون باستخدام عبارات مثل «انطلق بحواسك» و«ابدأ رحلة جديدة».

سيطرت لوحة جدارية ضخمة رسمت مباشرة خلال الحدث بواسطة الفنانة الموهوبة سنهيتا على صالة عرض بستون. اللوحة الجدارية، التي صممت بشكل إبداعي من قبل مجلة Magzoid، تعكس على سبعين عاماً من التقدم في FAW. من أن تكون الأولى في إنتاج السيارات على نطاق واسع في الصين إلى إنتاج أكثر من أربعة ملايين سيارة وشاحنة وحافلة عالية الجودة سنوياً، أصبحت FAW الآن واحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم وتم إدراجها كشركة من ضمن قائمة فورتشن 500.

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