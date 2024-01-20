بداية خجولة لسواريز مع إنتر ميامي

حقّق المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز بداية متواضعة مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأميركي، إلى جانب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تعادل سلبي ودي ضد منتخب السلفادور الجمعة، في إطار الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

ولعب سواريز الذي انضم إلى إنتر ميامي الشهر الماضي قادماً من غريميو البرازيلي، إلى جانب صديقه في المباراة التي أقيمت على ملعب كوسكاتلان في سان سالفادور.

لكن المهاجم البالغ 36 عاماً لم يكن على سجيته في مباراته الاولى مع فريق ولاية فلوريدا.

واستُبدل سواريز، ميسي ولاعبا برشلونة السابقان الإسبانيان سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بين الشوطين.

وكان ميسي، افضل لاعب في العالم ثماني مرات، قريباً من افتتاح التسجيل في الدقيقة 36، بعد تمريرة مقشرة من بوسكيتس لكن الحارس ماريو مارتينيس حرمه هزّ الشباك.

وكان السلفادور قريبة من اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 83، بيد ان رأسية ستيفن فاسكيس ارتدت من العارضة.

واستهل إنتر ميامي سلسلة مباريات تحضيرية لموسمه الجديد، حيث سيلاقي أف سي دالاس الإثنين، ثم يسافر إلى السعودية لمواجهة الهلال في 29 الجاري.

كما يلعب مع النصر السعودي في 1 فبراير، حيث يتوقع ان يواجه ميسي غريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يلعب بعدها مع هونغ كونغ في 4 فبراير ثم فيسيل كوبي الياباني بعدها بثلاثة ايام، فيما يخوض آخر مبارياته التحضيرية في الولايات المتحدة أمام نيويلز أولد بويز الأرجنتيني في الخامس عشر منه.

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