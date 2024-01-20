أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام بدبي تعتمد خطة 2024

اعتمد مجلس إدارة أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في الإمارات والشرق الأوسط خطة دورات العام 2024، والتي تتضمن 48 دورة لمختلف المستويات وتقام في الإمارات ودول أخرى.

وتتضمن الدورات المقبلة محاضرات نظرية وعملية في علم الحركة في تدريبات التحمل، والتغذية الرياضية والمكملات الغذائية، وأضرار المنشطات وبدائلها إضافة إلى برامج وأساليب التدريب الحديثة عند التدريب برفع الاثقال، والإصابات الرياضية وكيفية تفاديها وعلوم تدريب ⁠اللياقة البدنية بالإضافة إلى برنامج الماجستير للمدربين الدوليين في اللياقة البدنية وبناء الأجسام، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الأكاديمية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، أن الدورات المقبلة ستشهد إضافات نوعية في المحاضرات بعد تسلم الأكاديمية كتباً جديدة من الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، وفقاً للتحديثات المعتمدة، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تعززه الثقافة الرياضية في تطوير الإنجازات المتحققة لما لذلك من أهمية كبيرة في تحديث أساليب التدريب وفقاً للمواصفات العلمية المعتمدة عالمياً، داعياً إلى استثمار ذلك في الدورات والبرامج التي سيتم تقديمها للمدربين والإداريين واللاعبين في خطة العام 2024.

بدوره أوضح المهندس وليد عبدالكريم مدير الأكاديمية، أن خطة الأكاديمية تواكب التطور السريع في أساليب التدريب على مستوى العالم وتحرص على تقديم أفضل الدراسات والأبحاث العلمية الجديدة من الاتحاد الدولي لتكون في متناول منتسبيها وخصوصاً ما يتعلق بالمكملات الغذائية وأساليب وطرق استخدامها والحاجة لها، كاشفاً عن أن الدورة المقبلة ستكون عن التغذية الرياضية يومي 26 و27 يناير الحالي.

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