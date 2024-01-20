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الأبيض الإماراتي يواصل إعداده لمواجهة إيران في ختام دور المجموعات بكأس أسيا

1/20/2024 8:00:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يُواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته لمباراة الجولة الثالثة أمام إيران يوم الثلاثاء المقبل، في آخر مباريات مرحلة مجموعات بطولة كأس آسيا, التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة، وتُعد المواجهة فاصلة
للأبيض الذي يسعى للحصول على أحدى بطاقات التأهل.

من جهته أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني عن استمرار التحضيرات بحصص يومية، عقب مباراة فلسطين في الجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، حيث أجرى الأبيض تدريباً أمس بمشاركة اللاعبين الذين ظهروا بمعنويات عالية.

وينتظر أن يؤدي الأبيض مرانه الرئيسي للمباراة غداً الأحد، يضع من خلاله الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيدفع بها لبداية المباراة، ويختبر جاهزية اللاعبين ومدى قدرتهم على تطبيق الخطة التي سيخوض بها اللقاء، فيما يختتم منتخبنا التحضيرات بمران أخير يوم الاثنين.

وبالنظر إلى المجموعة الثالثة التي يلعب فيها منتخبنا الوطني، نجد أن المنتخب الإيراني حسم أمر تأهله برصيد ست نقاط بعد فوزه أمس على هونغ كونغ، بينما يحتل الأبيض المركز الثاني بأربع نقاط، وفلسطين بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب هونغ كونغ المجموعة بلا رصيد بعد خسارته لمباراتين.

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