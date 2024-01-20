منتدى عقاري إماراتي في ساو باولو لاستقطاب المستثمرين البرازيليين

تستضيف سفارة دولة الإمارات في البرازيل والقنصلية العامة في ولاية ساو باولو منتدى الإمارات العقاري الأول، خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري، في فندق تيفولي مفاريج، ساو باولو، البرازيل، وذلك تماشياً مع توجهات ومبادرات دولة الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري ودعم السياحة فيها.

يتم تنظيم المنتدى بالتعاون مع معرض (IPS) للعقار المنصة الرائدة لعرض أحدث التطورات في القطاع العقاري، والتي تعمل على تعزيز التعاون الدولي، واستكشاف فرص الاستثمار المربحة في القطاع. ويتميز معرض IPS للعقار بسجل حافل من النجاحات، يُتوج بعقد نسخته العشرين في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024، ويوفر فرصة فريدة لقادة الصناعة والمهنيين والمستثمرين للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب من خلال المشاركة في حوارات ومناقشات هادفة تسهم في تشكيل المشهد العقاري.

وقال صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل: «شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية تطوراً في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، حيث وصلت العلاقات لمستوى شراكة استراتيجية بين البلدين، خاصة بعد انضمام دولة الإمارات لمجموعة البريكس ومشاركة الدولة في اجتماعات أعمال مجموعة العشرين والتي يتم استضافتها في البرازيل هذا العام. وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز النمو والتعاون في المجال العقاري وتوثيق العلاقات بين الدوليتين، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة فرصاً استثمارية فريدة في القطاع العقاري للمستثمرين البرازيليين، ما يعكس جاذبية وقدرة سوقها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة الوجهات الاستثمارية العالمية في قطاع العقارات».

وأضاف السويدي: «تسعى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في البرازيل من خلال استضافة منتدى عقاري إماراتي إلى تنظيم حدث متميز بمشاركة عالمية يضم كبار المطورين من دولة الإمارات من ذوي الخبرة وأصحاب المشاريع المبتكرة، حيث سيحظى المستثمرون البرازيليون بفرصة ذهبية لاستكشاف آفاق استثمارية متنوعة في القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسهم في تعزيز العلاقات والعمل المشترك وبناء جسر تعاون دولي للاستثمار».

يقدم المنتدى فرصة فريدة للزوار والعارضين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين، للتواصل ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري في البرازيل. فضلًا عن تبادل المعارف والخبرات والتجارب لاستكشاف سبل التعاون المحتملة.

وتتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي واقتصاد متنوع، ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين العالميين، ويلتزم IPS البرازيل بتوفير منصة لا مثيل لها أمام المجتمع العقاري لاستكشاف هذه الميزات والفرص الاستثمارية العقارية الإماراتية، إلى جانب اكتساب نظرة ثاقبة لديناميكيات السوق، وفرصة عقد شراكات استراتيجية.

يمثل المنتدى علامة بارزة في الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دولة الإمارات والبرازيل. ندعو جميع المهتمين وأصحاب المصلحة ومحترفي الصناعة والمستثمرين للمشاركة في هذا الحدث المتميز والمساهمة في نمو وازدهار صناعة العقارات العالمية.

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