انطلاق فعاليات مؤتمر درويدكون عمان 2024 بـ(هاكاثون)

MENAFN - Khaberni) خبرني - انطلقت يوم الجمعة الموافق 19 يناير فعاليات مؤتمر درويدكون عمان بحضور الدكتور نبيل فيومي، المدير العام لجمعية المهارات الرقمية، ممثلاً لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، وعطوفة الدكتور عبدالرزاق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الراعي البلاتيني للمؤتمر، وكريك فاوسن، الرئيس التنفيذي لمؤتمر درويدكون العالمي، وفهد الذيب الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا، منظم المؤتمر.

وفاق عدد المشاركين في المؤتمر 1000 مشارك من طلبة الجامعات الأردنية، ومختصين في تطوير تطبيقات الاندرويد من مؤسسات وشركات محلية وإقليمية وعالمية إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأردنية والعربية.

وقد استهل المؤتمر بكلمة افتتاحية لكريك فاوسن، تحدث خلالها حول نشأة وتاريخ المؤتمر منذ العام 2009 وكيفية تطوره ليكون واحد من أكبر المؤتمرات التي اختصت في صناعة تطوير تطبيقات الأندرويد، ويضم في شبكته أكير من 30 ألف مشارك، إلى جانب اطلاع الحضور على أكاديمية درويدكون التي تقدم خدماتها التدريبية لجمهور المنتسبين.

هذا واكد الفيومي سعي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية إلى التعاون مع منظمين مؤتمر درويدكون واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة لضمان إنجاحه إيمانًا منا بأهمية دعم مثل هذه المؤتمرات التقنية، إذ توفر فرصاً حيوية وهامة لطلاب الجامعات والمحترفين العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة أحدث التقنيات والابتكارات، كما تساهم في تبادل الخبرات وخلق فرص توظيف للشباب الأردني بما يتماشى مع أهداف الوزارة والجمعية.

كما أكد أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية تسعيان إلى تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني وتزويدهم بالخبرات العملية والاستفادة من التقنيات الناشئة لتطوير حلول تقنية مبتكره من خلال عدد من البرامج والمشاريع والتي نحرص من خلالها على توفير فرص تدريب للشباب الأردني لتطوير مهارتهم الرقمية للتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وفي كلمته، قال الدكتور عربيات: "يساهم حدث مثل درويدكون في نمو وتطور مجتمع أندرويد من خلال توفير منصة للتعاون وتبادل المعرفة والتواصل". وأضاف: "منذ بداية ثورة الأندرويد، اتخذت هيئة تنشيط السياحة الأردنية قراراً باستخدام التكنولوجيا ودمجها في تسويق الأردن كوجهة لا بد من زيارتها من أجل زيادة عدد السياح ومواصلة تعزيز تجربة الزائر".

وشهد اليوم الأول ثماني جلسات وورش عمل قدمها خبراء الصناعة سلطت الضوء على الاتجاهات والابتكارات المهمة، نذكر منها ما تطرق له داني برويسلر من شركة Soundcloud، إلى تجربة المستخدم على أجهزة مختلفة تتجاوز الهواتف الذكية. وسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المطورين، والإعدادات المثالية لتحقيق أقصى قدر من إعادة الاستخدام. وتناول فيليب فلورياني، قائد فريق أندرويد في إنفينوم الحاجة إلى استبدال كلمات المرور الرقمية التقليدية بآليات مصادقة أكثر أماناً وبديهية تُعرف باسم مفاتيح المرور، بالتوافق مع منصات الهاتف المحمول والويب الرئيسية.

فيما ركزت جلسة فاديم بينشوك، مهندس برمجيات أول في لابريز على التطور السريع باستخدام Flutter و Firebase، وتم إرشاد المشاركين إلى بناء منصة استطلاع مخصصة في غضون ساعات، وهي مثالية للمطورين الذين يبحثون عن تطوير تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير بشكل قوي. من جهته قدم مصطفى خالد، مطور أندرويد فيريوا إنترناشيونال، جلسة حول القيود المفروضة على كلمات المرور التقليدية وقدم مفاتيح المرور كبديل أكثر أماناً وسهولة في الاستخدام. وقدم أحمد نبيل، قائد تكنولوجيا البرمجيات في فويس، نظرة عامة على إمكانياتKotlin multiplatform (KMP) لإنشاء تطبيقات متعددة المنصات باستخدام Compose.

وقد سبق يوم الافتتاح، مسابقة "هاكاثون" درويدكون في يوم الخميس 18 يناير، شارك بها نحو 480 مشارك توزعوا على 31 فريق من مختلف جامعات المملكة وعدد من المطورين المستقلين، تمحور موضوعها حول تقديم أفكار رقمية لمشاريع تهدف إلى التسويق والترويج السياحي في المملكة، قدمت خلالها الفرق أفكار متميزة وحلول رقمية خضعت لتقييم لجنة تحكيمية مكونة من عضوين من وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنشيط السياحة ومحكم مستقل من المتحدثين. وأظهرت النتائج فوز فريقين من الجامعات الأردنية بالمركزين الأول والثاني، وفريق مطورين مستقل بالمركز الثالث حصلوا على جوائز نقدية بقيمة 6000 دولار أمريكي.

جدير بالذكر إن مؤتمر درويدكون عمان تنظمه شركة أومنيس ميديا وذراعها التقني أومنيس تكنولوجيز خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير 2024، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، وجمعية المهارات الرقمية، وبرعاية هيئة تنشيط السياحة الأردنية وشركة زين وطقس العرب وميديا أوبزيرفر.

