كورونا يدمر السعادة
التاريخ
1/20/2024 8:00:22 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت دراسة جديدة أن فيروس «كورونا»، يمكن أن يصيب خلايا في الدماغ تجعل المرضى أكثر عصبية ويشعرون بالحزن، وفق «ديلي ميل».
ووجد العلماء أن الفيروس يمكن أن يدمر خلايا الدماغ المسؤولة عن المزاج، ما قد يمنعها من العمل بشكل صحيح، ويمنع الشعور بالسعادة.
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