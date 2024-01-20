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كورونا يدمر السعادة

1/20/2024 8:00:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت دراسة جديدة أن فيروس «كورونا»، يمكن أن يصيب خلايا في الدماغ تجعل المرضى أكثر عصبية ويشعرون بالحزن، وفق «ديلي ميل».


ووجد العلماء أن الفيروس يمكن أن يدمر خلايا الدماغ المسؤولة عن المزاج، ما قد يمنعها من العمل بشكل صحيح، ويمنع الشعور بالسعادة.

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