خبراء يحذرون من طرق جديدة للاحتيال

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذّر الخبراء في المصرف المركزي للاتحاد الروسي من طرق جديدة بات يتبعها المحتالون لسرقة أموال الناس باستخدام التقنيات الحديثة.

وأشار الخبراء في المصرف إلى أن المحتالين أصبحوا يتبعون عدة طرق مبتكرة للإيقاع بضحيتهم، فعلى سبيل المثال قد تتلقى الأم رسالة صوتية من ابنتها التي تزعم تعرضها لحادث، أو قد تتلقى الأخت رسالة من شقيقها ليبلغها أنه تعرض لحادث ما وهو بحاجة لإرسال الأموال لحساب مصرفي معين، وهذا الحساب يكون تابعا للشخص المحتال.

ولجعل الرسالة تبدو أكثر واقعية يستخدم المحتالون أرقاما أو حسابات إلكترونية تحمل صورة رقمية للشخص الذي يزعمون أنه يرسلها (أي أحد أقارب الضحية)، ويحصل المحتالون على صورة الشخص ومعلومات عن الأشخاص المقربين منه من صفحات التواصل الاجتماعي.

وحول الموضوع قال المحلل المختص في مجالات الذكاء الاصطناعي، إلدار مورتازين:"لقد تعرضت شخصيا لمثل هذا النوع من التحايل، إذ قام المحتالون بإرسال رسائل صوتية لي فيها صوت يشبه صوت ابني، وبالرغم من أنني اكتشفت الأمر، إلا أن العديد من الناس قد يتعرضون لأمور مشابهة، ومن السهل جدا أحيانا إرباك شخص ما والاحتيال عليه، لذا يجب توخي الحذر".

ولحماية الحسابات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من المتطفلين وعدم الوقوع في فخ المحتالين يوصي الخبير بالقيام بعدة إجراءات منها:

-حماية الحسابات الإلكترونية بكلمات مرور معقدة تحوي 8 رموز على الأقل، واستعمال الأحرف الكبيرة والصغيرة وعلامات الترقيم في هذه الكلمات.

- استخدام تقنيات المصادقة الثنائية في برامج وتطبيقات المراسلة.

- رفض التواصل مع متصلين غير معروفين وإنهاء المكالمة فورا.

- الاتفاق على كلمات رمزية معينة مع الأصدقاء والأقارب لاستعمالها في الحالات الطارئة.