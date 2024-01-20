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مستوى الإضاءة الليلية يحدد فقدان البصر

1/20/2024 8:00:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اكتشف علماء كلية الطب بجامعة جيجو الوطنية الكورية الجنوبية، أن لمستوى الإضاءة الليلية العالي علاقة بتسارع الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وفق «لينتا.رو».


وتشير مجلة «جاما نيت وورك»، إلى أن الضمور البقعي هو السبب الرئيسي لفقدان كبار السن حاسة البصر.

ووفقاً للمجلة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 126 ألف مواطن كوري أعمارهم 50 عاماً وأكثر، واكتشفوا أن حوالي 4100 منهم شخصت إصابتهم بالضمور البقعي. وبعد ذلك قارنوا إضاءة أماكن سكن هؤلاء الأشخاص بصور الأقمار الصناعية التي تظهر مستوى الإضاءة في الليل.

واتضح أن كبار السن المقيمين في أحياء المدينة ذات الإضاءة الليلية الاصطناعية العالية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي بـ2.17 % مقارنة بسكان الأحياء التي فيها مستوى الإضاءة الليلة منخفض.

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