السجن لثلاثة شرطيين فرنسيين بتهمة الاعتداء على شاب

MENAFN - Khaberni) خبرني - حُكم على 3 عناصر شرطة فرنسيين بالسجن مع وقف التنفيذ لمدد تتراوح بين 3 و12 شهرا؛ بسبب استخدامهم العنف أثناء توقيف شاب أسود في 2017.

وأصيب الشاب تيو لوهاكا البالغ حاليا 29 عاما بجروح خطيرة، تركت آثارا دائمة في جسده، لدى توقيفه من عناصر الشرطة الثلاثة في الثاني من شباط/فبراير 2017 في مدينة سين سان دوني، بأفقر مقاطعة في البر الرئيس الفرنسي.

وبعد أكثر من 9 ساعات من المداولات أمس الجمعة، أُدين الشرطي مارك أنتوان كاستيلان بتسبّبه بجروح خطيرة للشاب عند ضربه بهراوة، وحكمت عليه محكمة الجنايات في سان سين دوني بالسجن 12 شهرا، وحظر مزاولة المهنة على الطرق العامة لمدة 5 سنوات.

كذلك، صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 أشهر ضدّ زميليه جيريمي دولين وتوني هوشار بتهمة العنف المتعمّد.

وكان النائب العام قد طالب بعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات. ولم تقبل المحكمة وصف "العنف المتعمّد المؤدّي إلى التشويه أو العجز الدائم".

وصدر الحكم في أجواء متوترة في غرفة مكتظة، حيث كان يوجد أنصار تيو وعناصر شرطة بملابس مدنية.

واستُقبل تيو لوهاكا بالتصفيق لدى خروجه من المحكمة. وقال محامي الطرف المدني أنتوان فاي، إنه "قرار ترضية نعدّه انتصارا".