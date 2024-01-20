هذه الأطعمة تبطئ الشيخوخة وتعزز صحتك

MENAFN - Khaberni) خبرني - هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تبطئ عملية الشيخوخة وتعزيز الصحة بشكل عام. هذه بعض الأطعمة التي يُعتقد أنها تحتوي على مضادات الأكسدة والمغذيات التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم:





1. الفواكه والخضروات: تحتوي الفواكه والخضروات على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C وفيتامين E وبيتا كاروتين ومركبات فلافونويد، وهي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة وبالتالي تبطئ عملية الشيخوخة.





2. الأسماك: تحتوي الأسماك مثل السلمون والتونة على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تعزز صحة القلب والدورة الدموية وتساعد في الحفاظ على صحة الجلد.





3. المكسرات والبذور: تحتوي المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الكتان على مضادات أكسدة ودهون صحية تساعد في تقوية الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.





4. الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات أكسدة قوية تُعرف باسم البوليفينولات التي يُعتقد أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري.





5. الحبوب الكاملة: تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف غذائية تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.





6. زيت زيتون: يحتوي على دهون صحية ومضادات أكسدة تُعتقد أنها تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف.