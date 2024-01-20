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تغيير وحيد في تشكيل النشامى أمام كوريا - فيديو

1/20/2024 7:20:42 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن المغربي الحسين عموتة المدير الفني للمنتخب الأردني، تشكيل الفريق لمواجهة كوريا الجنوبية اليوم السبت على استاد الثمامة، ضمن المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2023.

وقرر عموتة الدفع برجائي عايد بدلا من نور الروابدة لاستغلال تفوقه في إرسال الكرات الطويلة، حيث سيعتمد النشامى على سلاح المرتدات.

وفيما يلي تشكيل الأردن:

- حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

- الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، إحسان حداد، سالم العجالين

- الوسط: رجائي عايد، نزار الرشدان، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري

- الهجوم: يزن النعيمات

ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط عقب فوزه على ماليزيا (4-0)، متفوقا على كوريا الجنوبية التي انتصرت على البحرين (3-1) بفارق الأهداف.

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