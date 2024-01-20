تغيير وحيد في تشكيل النشامى أمام كوريا - فيديو

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- Khaberni) خبرني - أعلن المغربي الحسين عموتة المدير الفني للمنتخب الأردني، تشكيل الفريق لمواجهة كوريا الجنوبية اليوم السبت على استاد الثمامة، ضمن المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2023.
وقرر عموتة الدفع برجائي عايد بدلا من نور الروابدة لاستغلال تفوقه في إرسال الكرات الطويلة، حيث سيعتمد النشامى على سلاح المرتدات.
وفيما يلي تشكيل الأردن:
- حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى
- الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، إحسان حداد، سالم العجالين
- الوسط: رجائي عايد، نزار الرشدان، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري
- الهجوم: يزن النعيمات
ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط عقب فوزه على ماليزيا (4-0)، متفوقا على كوريا الجنوبية التي انتصرت على البحرين (3-1) بفارق الأهداف.
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