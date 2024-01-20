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صرف دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل الاثنين

1/20/2024 7:20:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الأول من الربع الرابع للعام 2023 سيبدأ صباح يوم الاثنين الموافق 22 من شهر كانون الثاني.

‎وبين المهندس الوريكات أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الخميس الموافق 29 شباط.

وأشار الوريكات في بيان، السبت، الى أن هذا الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، لافتا إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه، حيث بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن .

‎واضاف المهندس الوريكات أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة الأردنية في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق أرتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف عن المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة.

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