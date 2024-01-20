الهلال الأحمر الإماراتي يشارك في تنفيذ أكبر مشروع لتوزيع الاحتياجات الأساسية في غزة

الهلال الأحمر الإماراتي يشارك في تنفيذ أكبر مشروع لتوزيع الاحتياجات الأساسية في غزة
التاريخ
1/20/2024 7:20:23 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
شارك الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ أكبر مشروع لتوزيع الاحتياجات الأساسية، أدوات طهي على آلاف النازحين في مراكز الإيواء جنوب قطاع غزة، في إطار عملية الفارس الشهم3.
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