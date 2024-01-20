الهلال الأحمر الإماراتي يشارك في تنفيذ أكبر مشروع لتوزيع الاحتياجات الأساسية في غزة

شارك الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ أكبر مشروع لتوزيع الاحتياجات الأساسية، أدوات طهي على آلاف النازحين في مراكز الإيواء جنوب قطاع غزة، في إطار عملية الفارس الشهم3.





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