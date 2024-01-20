أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا ..هزيمة شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وخروجها من أستراليا للتنس

ودعت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت بعد هزيمتها 3-6 و6-3 و6-4 أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا في الدور الثالث لتفشل مساعيها لإحراز لقبها الأول في ملبورن بارك ولقبها الخامس في البطولات الأربع الكبرى.

وعانت اللاعبة البولندية، التي اعتادت تجاوز المنافسين بنتائج سهلة مثل 6-صفر، من صعوبات في ملبورن، حيث خاضت شوطا فاصلا في المجموعة الأولى في مباراتها الافتتاحية ضد صوفيا كينين قبل أن تضطر للعودة عقب كسر إرسالها مرتين في المجموعة الثالثة لتفوز على دانييلي كولينز في مباراتها الأخيرة.

وظهرت نوسكوفا، البالغة من العمر 19 عاما، كمنافسة صعبة في الدور الثالث بعد أن حققت ثلاثة انتصارات على اللاعبات العشر الأوائل، لكن شيانتيك بدت في حالة مزاجية لا تسمح لها بالانجرار إلى معركة قوية أخرى حيث كسرت إرسال منافستها في الشوط السادس وحافظت على تقدمها حتى حسمت المجموعة الأولى لصالحها.

ولم يتراجع الحماس لدى اللاعبة البالغة من العمر 22 عاما بعد فوزها بالمجموعة الأولى، ووضعت نوسكوفا، التي تشارك لأول مرة في ملبورن بارك، في مواقف غير مريحة بالمجموعة الثانية من خلال إطلاق ضربات أمامية قوية وتوجيه بعض الكرات إلى الزوايا.

لكن اللاعبة التشيكية صمدت وردت ببعض الضربات القوية وكسرت إرسال منافستها لتتعادل قبل أن تزيد الضغط على منافستها الفائزة بأربعة ألقاب كبرى لتتقدم 2-1 في المجموعة الفاصلة.

وبدا أن شيانتيك قد تماسكت خلال فترة توقف قصيرة في المباراة حيث عالج الأطباء مشجعا مريضا بين الجماهير وكسرت إرسال منافستها، لكن نوسكوفا لم تتراجع ونجحت في التقدم مرة أخرى لتنهي المباراة بإرسالها وتحقق مفاجأة كبيرة.

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