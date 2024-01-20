سوق دبي الحرة تفوز بجائزتين من «ترافل ريتيل سوبر ستارز»

فازت سوق دبي الحرة باثنتين من «جوائز ترافل ريتيل سوبر ستارز» المرموقة في نسختها الثالثة، التي نظمتها وكالة «مودي دافيت ريبورت» عبر الإنترنت أخيراً، لتكريم المؤسسات والكيانات التي تقدم خدمات راقية ومميزة في قطاع الترفيه وتجزئة السفر، وتوفر للمسافرين حول العالم تجارب وخدمات رفيعة المستوى.

نالت السوق الحرة جائزتيها في فئتي الشرق الأوسط وإفريقيا، وهما جائزة «الابتكار، أفضل فريق عمل، المكتب الخلفي» لمركز خدمة المتعاملين، سوق دبي الحرة (مركز الاتصال الداخلي) وجائزة «التميز الفردي –المتاجر»، وحصلت عليها «روينا سولينا» مساعدة المبيعات.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يُسعدنا الحصول على تكريم مستمر من جوائز «ترافل ريتيل سوبر ستارز» تقديراً لابتكاراتنا وخدمة المتعاملين المميزة التي نقدمها. ونشكر لجنة التحكيم على منحنا هاتين الجائزتين، ونهنئ فريق العمل بهذا الإنجاز».

حصد مركز الاتصال الداخلي لخدمة المتعاملين في سوق دبي الحرة، الذي تأسس في يونيو الماضي، على هذه الجائزة تقديراً لدوره في الارتقاء بخدمة مركز اتصال المتعاملين إلى مستويات رفيعة، والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا الشاملة لتقديم خدمات راقية لعملائه ودعمهم على نحو أفضل. بينما نالت مساعدة المبيعات في السوق «روينا سولينا» جائزتها تقديراً لأدائها الاستثنائي وتفانيها وحصولها على الثناء المتكرر طوال سنوات خدمتها في سوق دبي الحرة.

تأسست «جوائز ترافل ريتيل سوبر ستارز» في عام 2021، وذلك في إطار «معرض التجزئة الافتراضي الثاني لسوق السفر»، حيث حصدت سوق دبي الحرة منذ ذلك الحين على 9 جوائز مرموقة.

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