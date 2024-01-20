زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب الفلبين

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات إقليم «باتانجاس» الفلبيني، اليوم، وشعر به سكان المناطق المجاورة.
وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن السكان شعروا بالزلزال نحو الساعة الرابعة و4 دقائق مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 13 كيلومتراً شمال غرب منطقة «تينجلوي» في إقليم «باتانجاس»، حسب صحيفة «ذا ستار» الفلبينية اليوم.
ومن غير المتوقع حدوث هزات ارتدادية، ولا تهديدات بحدوث أمواج مد عاتية بسبب الزلزال.
وكان زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين في التاسع من يناير، بحسب ما أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.
يشار إلى أن الفلبين تقع في الحزام الناري بالمحيط الهادي، حيث يقع 90% من الزلازل في العالم.
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