زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات إقليم «باتانجاس» الفلبيني، اليوم، وشعر به سكان المناطق المجاورة.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن السكان شعروا بالزلزال نحو الساعة الرابعة و4 دقائق مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 13 كيلومتراً شمال غرب منطقة «تينجلوي» في إقليم «باتانجاس»، حسب صحيفة «ذا ستار» الفلبينية اليوم.

ومن غير المتوقع حدوث هزات ارتدادية، ولا تهديدات بحدوث أمواج مد عاتية بسبب الزلزال.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين في التاسع من يناير، بحسب ما أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

يشار إلى أن الفلبين تقع في الحزام الناري بالمحيط الهادي، حيث يقع 90% من الزلازل في العالم.

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