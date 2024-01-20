1650 شركة وعلامة تجارية من 51 دولة بمعرض القهوة غداً في دبي

تنطلق غداً الأحد فعاليات معرض «عالم القهوة دبي 2024» الذي تنظّمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة» العالمية، وذلك في قاعات زعبيل 4، 5، 6 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1.650 شركة عارضة وعلامة تجارية من 51 دولة، بينها 7 أجنحة وطنية.

تُتيح الدورة الثالثة للمعرض الذي يستمر حتى 23 يناير 2024 فرصة فريدة أمام الزوّار لاستكشاف أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات المتعلقة بصناعة القهوة، ويُشكّل المعرض أرضيّة خصبة لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار مع الشركاء والمورّدين والمشترين من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة قالت شوق بن رضا، مديرة المعرض: «سوف يعكس هذا الحدث العالمي النموّ والتطوّر الكبيرين اللذين تشهدهما صناعة القهوة في المنطقة عموماً، وفي دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص. ويُعدّ تنظيم دبي لهذا الحدث دليلاً على دورها المحوري كمركز إقليمي وعالمي في هذا القطاع؛ ونتطلّع إلى الترحيب بالعارضين والزوّار والمشاركين الذين يشاركوننا شغف القهوة، ونأمل أن تنال التجارب الاستثنائية والأنشطة والفعاليات المتميّزة رضا الحضور، وأن يستفيدوا من فرص التعاون والتواصل التي يُتيحها المعرض».

يشارك في المعرض عدد من أبرز الشركات والعلامات التجاريّة العالميّة من مختلف دول العالم، منها 60% من الشركات والعلامات التجارية التي تشارك للمرة الثالثة على التوالي، بما في ذلك شركات من إثيوبيا، والبرازيل، واليونان، وفرنسا، وكولومبيا، وتركيا، وسويسرا، وهولندا، والسويد، وإسبانيا، ورومانيا، وسنغافورة، وقطر، وبنما، وسلطنة عُمان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والأردن، وإندونيسيا، والهند، وجورجيا، والدنمارك، والتشيك، وبوليفيا، وبلجيكا، والنمسا، والصين، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية.

وقال سعود النعيمي الرئيس التنفيذي لـ«كوفي دسيك» والشريك المؤسس لـ«أر أو أر» «نؤمن في أورورو إكسبيرينس بأنّ القهوة تمثّل تجربة ثقافية واجتماعية وفنية. وتُعدّ مشاركتنا في معرض عالم القهوة جزءاً أساسياً من استراتيجية التسويق والمبيعات لشركتنا؛ إذ يُوفّر المعرض الفرصة للتواصل والتفاعل مع مجموعة كبيرة من مورّدي ومشتري القهوة بالجملة، ما يجعله حدثاً بارزاً ضمن أجندتنا السنوية، ونأمل بناء علاقات متينة مع المشترين والمورّدين للوصول إلى الأسواق الجديدة وترسيخ حضورنا في الأسواق الحالية. ويُسعدنا أن نقدم حبوب القهوة الخضراء الواردة من أفضل المزارع في شرق أفريقيا والبرازيل، مع ضمان الجودة والاستدامة في جميع مراحل الزراعة والتجارة وندعوكم لزيارة جناحنا وتذوّق نكهات متنوعة وغنية من حبوب القهوة التي نختارها بعناية وشغف».

وقالت شيارا رودوندي المديرة التنفيذية للتسويق في شركة ليليت: يسعدنا المشاركة في هذا المعرض المتميّز للمرة الثانية، وتقديم أفضل المعدات الإيطالية لتحضير القهوة في العالم، ونسعى لاغتنام الزخم والإقبال الكبير المتوقّع لاستقطاب العديد من العملاء المحتملين؛ ونتطلّع إلى الاستفادة من الإمكانات المتاحة في أسواق الشرق الأوسط لإقامة المزيد من العلاقات في المنطقة؛ وندعو المختصين وعشاق القهوة لزيارة جناحنا واكتشاف معداتنا المخصصة لتحضير القهوة عالية الجودة في المنزل، وكيف يمكنها أن تُحسّن من جودة ومذاق القهوة.

يُجسّد معرض عالم القهوة 2024 التطوّر والنمو الكبيرين في سوق القهوة في المنطقة، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول والممارسات المستدامة في زراعة وإنتاج واستهلاك القهوة؛ ويُمثّل المعرض فرصةً فريدة ومميّزة لجميع المهتمّين بصناعة القهوة، ومن ذلك المزارعون ومتخصصو التحميص والمصنّعون والموزّعون والمورّدون والمستثمرون والباحثون والخبراء في الصناعة ومحبو القهوة. ويوفر المعرض كل احتياجات صناعة القهوة تحت سقف واحد، بداية من التراخيص، وحماية المستهلك، والتصاميم الداخلية، إلى التحميص، والتعبئة والتغليف، والمعدات والمكائن، والمياه والحليب والمنكّهات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز