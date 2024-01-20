الإمارات رائدة في استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي

شرعت دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية لاقتصادها. كشف المسؤولون الحكوميون عن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تهدف إلى تعزيز القوى العاملة الماهرة تكنولوجياً من خلال مبادرات تعليمية واسعة النطاق.

وتحدد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة خطة قوية لتزويد القوى العاملة بمهارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتمكينهم من التنقل في المشهد التكنولوجي المتطور. ويتمثل أحد الجوانب المحورية لهذه المبادرة في تحسين مهارات المواطنين لتعميق مجموعة المواهب لدى شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة. ومن المقرر أن تقوم الحكومة بإنشاء مراكز بحثية تدريبية متخصصة وتسهيل الجولات الدراسية الدولية لطلاب التعلم الآلي الواعدين.

وفي إطار جهود متضافرة، تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة عدد طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في جامعاتها. تؤكد الحكومة على وجود علاقة مباشرة بين تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وزيادة مجموعات المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد. تهدف السياسة المستهدفة إلى تحويل ثلث خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى وظائف في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد أظهرت الجهود السابقة للتثقيف في مجال الذكاء الاصطناعي نتائج واعدة. ومن خلال تنفيذ دورات الذكاء الاصطناعي المجانية والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة أكسفورد، نحو 52% من الموظفين في تحسين مهارات الذكاء الاصطناعي. وقد قدمت أكثر من 20 جامعة دورات الذكاء الاصطناعي، وتقدم مؤسسات مثل جامعة محمد بن زايد منحاً دراسية للطلاب الواعدين.

وتمتد الخطط التعليمية الحكومية إلى ما هو أبعد من المسؤولين الحكوميين، لتشمل موظفي القطاع الخاص. وعلى الرغم من المخاوف بشأن احتمال إحلال نماذج الذكاء الاصطناعي محل الوظائف المبتدئة، فإن المسؤولين الحكوميين يقللون من أهمية التهديد، ويؤكدون أن تحسين المهارات سيؤدي إلى أدوار جديدة مع تحسين الإنتاجية الإجمالية. يؤكد أكثر من 70% من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجود استراتيجيات طويلة المدى للذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم.

ولتحقيق أهدافها، بدأت الإمارات بإدخال الذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية والثانوية على مستوى الدولة. وفي حين أن التفاصيل محدودة حالياً، إلا أنه من المتوقع أن يلتزم مسؤولو التعليم بخريطة الطريق التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية.

وتؤكد المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، على أهمية مشاركة الجمهور والضمانات اللازمة في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم. وتدعو وكالة الأمم المتحدة إلى فرض قيود عمرية والتحقق المسبق من أنظمة الذكاء الاصطناعي للتخفيف من المخاطر المحتملة على الطلاب الصغار. نظراً لأن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من المشهد التعليمي، فإن المخاوف بشأن الاستخدام الأخلاقي وتأثيره على الطلاب تتطلب دراسة متأنية.

وبينما تمضي دولة الإمارات قدماً في خططها الطموحة للذكاء الاصطناعي، يتم تسليط الضوء على تكامل نظام البلوكتشين المؤسسي كعنصر حاسم. ويضمن هذا النظام جودة إدخال البيانات وملكيتها، ويحافظ على سلامة البيانات وثباتها. وإدراكاً للحاجة إلى بيانات آمنة وموثوقة، تم اقتراح العمود الفقري لـ «البلوكتشين» للمؤسسات لدعم النظام البيئي المزدهر للذكاء الاصطناعي.

ويعكس التزام الإمارات باستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي نهجاً استباقياً لاحتضان التقدم التكنولوجي. ويؤكد التركيز على التعليم، الذي يمتد من تحسين مهارات القوى العاملة إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في المدارس، على تصميم الدولة على تنمية مجتمع ماهر وقادر على التكيف. ومع ظهور التحديات والمخاوف، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق توازن دقيق بين التقدم التكنولوجي والاعتبارات الجيوسياسية في سعيها لتحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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