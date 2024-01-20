عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» تحتج أمام منزل نتانياهو

تجمَّع أقارب رهائن تحتجزهم حركة حماس في غزة يحتجون، اليوم، أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، للتعبير عن احتجاجهم.

وأعربوا عن إحباطهم إزاء عدم إحراز الحكومة، على ما يبدو، تقدماً في إطلاق سراح أكثر من 100 أسير مع استمرار الحرب في غزة.

وتشكّل هذه الاحتجاجات ضغطاً على نتانياهو من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة لتحرير المحتجزين.

وقالت مجموعة تمثل عائلات الرهائن إنهم «توسلوا لمدة 105 أيام»، ويطالبون الآن الحكومة بإظهار القيادة واتخاذ خطوات جريئة لإطلاق سراح الرهائن.

ووصف أحد أعضاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي وقف إطلاق النار بأنه السبيل الوحيد لتأمين إطلاق سراحهم، وهو تعليق ينطوي على انتقاد لاستراتيجية إسرائيل الحالية.

وكان الاحتجاج خارج منزل رئيس الوزراء وتصريحات قائد الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من بين علامات الصراع المتزايد في إسرائيل حول اتجاه الحرب في شهرها الرابع. وقال نتانياهو إنه سيسعى لتحقيق «النصر الكامل» على حماس، لكنه لم يوضح كيفية تحقيق ذلك.

واتهمه منتقدوه بمنع إجراء نقاش على المستوى الوزاري حول سيناريو ما بعد الحرب في غزة، زاعمين أن نتانياهو يماطل على أمل تجنب الصراع الذي قد يؤدي إلى تفكك ائتلافه اليميني الحاكم.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق، أن إسرائيل لن تتمكن من تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة بدون ضغط عسكري.

وقال، في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: «لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة دون ضغط عسكري، ولن نتمكن من تحرير جميع الرهائن دون ضغط عسكري».

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