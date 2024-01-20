رام الله تشيّع جثمان الشهيد الفتى توفيق عجاق في المزرعة الشرقية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-شيّعت جماهير حاشدة في رام الله جثمان الشهيد الفتى توفيق حافظ عجاق (17 عاماً)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال أمس.
واستشهاد الفتى حافظ توفيق عجاق "حجازي" متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال قرب بلدة المزرعة الشرقية.
وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد عجاق من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، بمسيرة حاشدة جابت شوارع رام الله ثم توجهت إلى مسقط رأسه في بلدة المزرعة الشرقية.
وودع ذوي الشهيد عجاق نجلهم في منزله ثم انطلقت مسيرة راجلة حاشدة جابت شوارع البلدة، ووري الثرى في مقبرة البلدة.
وهتفت الجماهير الحاشدة في المسيرة بدعوات مطالبة بالانتقام والثورة على الاحتلال والتصدي لجرائمه وجرائم مستوطنيه المتصاعدة في الضفة المحتلة والقدس وغزة.
كما هتفت الجماهير لغزة وللمقاومة ولقائده محمد الضيف مؤكدين على ضرورة الوحدة خلف بندقية المقاومة في مواجهة جرائم الاحتلال ونازيته.
وبارتقاء الشهيد عجاق ارتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 382 شهيدا.
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