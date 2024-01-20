رام الله تشيّع جثمان الشهيد الفتى توفيق عجاق في المزرعة الشرقية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-شيّعت جماهير حاشدة في رام الله جثمان الشهيد الفتى توفيق حافظ عجاق (17 عاماً)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال أمس.

واستشهاد الفتى حافظ توفيق عجاق "حجازي" متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال قرب بلدة المزرعة الشرقية.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد عجاق من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، بمسيرة حاشدة جابت شوارع رام الله ثم توجهت إلى مسقط رأسه في بلدة المزرعة الشرقية.

وودع ذوي الشهيد عجاق نجلهم في منزله ثم انطلقت مسيرة راجلة حاشدة جابت شوارع البلدة، ووري الثرى في مقبرة البلدة.

وهتفت الجماهير الحاشدة في المسيرة بدعوات مطالبة بالانتقام والثورة على الاحتلال والتصدي لجرائمه وجرائم مستوطنيه المتصاعدة في الضفة المحتلة والقدس وغزة.

كما هتفت الجماهير لغزة وللمقاومة ولقائده محمد الضيف مؤكدين على ضرورة الوحدة خلف بندقية المقاومة في مواجهة جرائم الاحتلال ونازيته.

وبارتقاء الشهيد عجاق ارتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 382 شهيدا.