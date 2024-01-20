مستعمرون يعتدون على مواطنين ويسرقون أغناما شمال شرق رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على مواطنين بالضرب، وسرقوا أغناما شمال شرق رام الله.

وقال رئيس بلدية رمون إبراهيم سليمان، إن مجموعة من المستعمرين هاجموا رعاة أغنام في منطقة "جسر الخلة" بين رمون ودير دبوان، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح بالعصي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم برضوض، وكسور، جرى نقلهم للمستشفى.

ولفت سليمان إلى أن المستعمرين سرقوا عددا من رؤوس الأغنام من المنطقة، قبل أن ينسحبوا من المكان.