المالكي يدعو قمة عدم الانحياز لقيادة جهد دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) كامبلا/PNN- دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي قمة عدم الانحياز إلى قيادة جهد دولي عاجل لوقف حرب الابادة الجماعية بحق شعبنا، معتبرا أن استمرار فشل المجتمع الدولي قد أضعف بشكل كبير جدوى وأهمية القانون الدولي.

وأكد المالكي، الذي ترأس وفد دولة فلسطين، للمشاركة في القمة التاسعة عشرة لرؤساء الدول والحكومات لحركة عدم الانحياز، في العاصمة الأوغندية كامبالا، في كلمته "نعيش في لحظة حاسمة في تاريخ السياسة الدولية".

وأوضح، أن الأيام الماضية شهدت 106 أيام من المجازر الجماعية والتجويع المتعمد في قطاع غزة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، معتبرا أن النظام الدولي فشل في تحمل مسؤولياته، وفقا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، تجاه الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأضاف: خلال 100 يوم قامت إسرائيل بقتل وإصابة ودفن تحت الأنقاض أكثر من 100 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين قتلتهم اسرائيل 10 آلاف طفل، في حين دمرت أكثر من 70٪ من المنازل والمباني في قطاع غزة، وشردت ما يقارب مليوني فلسطيني، نصفهم أطفال.

وأشار إلى أن إسرائيل مسؤولة عن قتل أكثر من 115 صحفيا، وحوالي 350 من الطاقم الطبي، بالإضافة إلى استهداف أساتذة الجامعات والفنانين والمهندسين وغيرهم من المهنيين، عدا عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بشكل متعمد بخلق مجاعة في غزة، حيث يعاني المدنيون في القطاع من سوء التغذية، فالآن أربعة من بين كل خمسة من أكثر الأشخاص جوعا هم في غزة، والأطفال يموتون بسبب الجفاف والجوع والبرد.

وفي تحذيره من تدهور الوضع، أشار المالكي إلى أن قوات الاحتلال تقوم بخلق الموت والدمار والوحشية بمقدار لم يسبق له مثيل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تخنق الاقتصاد الفلسطيني وتفرض نزوحا قسريا لمئات المدنيين الفلسطينيين، في حين تخطف قوات الاحتلال آلاف المدنيين في غزة والضفة، وتعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي وحتى الاعتداء الجنسي، وتهينهم وتجوعهم، كل هذا يحدث على مرأى ومسمع العالم.

وأوضح أن شلل وعدم فعالية المجتمع الدولي الناتج من النفاق والعنصرية وازدواجية المعايير يسمح لإسرائيل المضي قدما في التدمير، مشددا على أن هذه الوحشية هي تهديد عالمي للإنسانية، ولا يجوز للدول المسؤولة السماح بمواصلته.

وأشاد المالكي بالموقف الأخلاقي والشجاع الذي أظهرته جمهورية جنوب أفريقيا في مواجهة التحديات الدولية، لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بخصوص انتهاكاتها الجسيمة لاتفاقية الإبادة الجماعية، وذلك بدعم من عدة أعضاء في حركة عدم الانحياز، ومجموعات أخرى.

ومع ذلك، فقد استمرت الإبادة مع تجرؤ بعض الدول القول إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار مثيرة للجدل.

وأعاد المالكي تأكيد دعم دولة فلسطين لهذا العمل التاريخي، معربا عن شكره الصادق لشعب وحكومة جنوب أفريقيا. وقال إن موقفهم هذا يجسد روح وقيم حركة عدم الانحياز، التي تأسست على أساس تحقيق التضامن الفعال والدفاع عن القيم الإنسانية والدعوة إلى احترام القانون الدولي.

ودعا وزير الخارجية حركة عدم الانحياز إلى قيادة الجهد الدولي العاجل للدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الدولية، مؤكدا أن هذه الحركة يمكنها أن تجسد نداءات السلام وحقوق الإنسان التي امتلأت بها شوارع المدن حول العالم.

وطالب المالكي حركة عدم الانحياز بألا تكون فقط ناشطة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ولكن أيضا في اتخاذ إجراءات فعّالة لتحقيق هذا الهدف. وشدد على أهمية فرض عقوبات على إسرائيل نتيجة لانتهاكها للقانون الدولي والتزاماتها الدولية.

كما حث جميع الدول الأعضاء في الحركة على دعم طلب جمهورية جنوب أفريقيا للمحكمة الدولية، والمشاركة الفعّالة في المرحلة الثانية من خلال تقديم مرافعات داعمة. وأكد أنه يجب أن تكون هناك عواقب للجريمة، فعدم محاسبة المذنبين سيؤدي إلى تحول أيديولوجية التفوق والعنصرية إلى قانون يلحق ضررا بجميع الدول.

في ختام خطابه أمام قمة عدم الانحياز، أوضح المالكي أن الشعب الفلسطيني يتحمل أقسى حلقات العنف في تاريخنا الحديث منذ النكبة قبل 76 عاما.

وأضاف، أن حقوقنا الأساسية للحياة والعدالة والكرامة وتقرير المصير تتعرض لإبادة جماعية، فهناك الكثير من الأسباب لليأس، ولكن هذا لن يكون خيارا نتخذه أبدا، فالشعب الفلسطيني لن يستسلم لوحشية السيطرة الاستعمارية والهيمنة والاضطهاد والفصل العنصري.

وضم وفد دولة فلسطين: مندوب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، سفير دولة فلسطين لدى كينيا غير المقيم لدى أوغندا حازم شبات.