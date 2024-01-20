لأول مرة.. إلقاء منشورات إسرائيلية تحمل صور محتجزين في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- ألقت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، منشورات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تحمل صور إسرائيليين محتجزين في القطاع وتطالب خلالها الفلسطينيين بإبلاغ جيش الاحتلال
الإسرائيلي في حال التعرف على أي منهم.
وأفادت مصادر صحفية بأن مقاتلات الاحتلال ألقت منشورات على مدينة خان يونس تحمل صور وأسماء 69 اسيرا حاملين الجنسيات الاسرائيلية محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وأبرزها حركة حماس.
وتضمنت المنشورات:“تريد العودة إلى المنزل؟ يرجى الإبلاغ إذا شخصت أحدا منهم”.
وأرفق جيش الاحتلال الإسرائيلي رقم هاتف وموقعا إلكترونيا لإرسال المعلومات.
ومن بين أبرز الاسرى
الإسرائيليين الذين ظهرت صورهم بالمنشورات كل من:“أفيره منجستو”، وهشام شعبان السيد، و"هدار جولدين"،“وأورون شاؤل”، حيث أسرتهم كتائب الشهيد
عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.
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