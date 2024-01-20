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لأول مرة.. إلقاء منشورات إسرائيلية تحمل صور محتجزين في غزة

1/20/2024 7:10:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- ألقت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، منشورات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تحمل صور إسرائيليين محتجزين في القطاع وتطالب خلالها الفلسطينيين بإبلاغ جيش الاحتلال
الإسرائيلي في حال التعرف على أي منهم.

وأفادت مصادر صحفية بأن مقاتلات الاحتلال ألقت منشورات على مدينة خان يونس تحمل صور وأسماء 69 اسيرا حاملين الجنسيات الاسرائيلية محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وأبرزها حركة حماس.

وتضمنت المنشورات:“تريد العودة إلى المنزل؟ يرجى الإبلاغ إذا شخصت أحدا منهم”.

وأرفق جيش الاحتلال الإسرائيلي رقم هاتف وموقعا إلكترونيا لإرسال المعلومات.

ومن بين أبرز الاسرى
الإسرائيليين الذين ظهرت صورهم بالمنشورات كل من:“أفيره منجستو”، وهشام شعبان السيد، و"هدار جولدين"،“وأورون شاؤل”، حيث أسرتهم كتائب الشهيد
عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.

MENAFN20012024000205011050ID1107745178

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