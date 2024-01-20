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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

1/20/2024 7:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقام اليوم السبت 20-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهات بطولة كأس أفريقيا 2023، التي يتنافس على لقبها 24 منتخبا، إذ يلتقي منتخب الجزائر وبوركينا فاسو، وتونس ضد مالي، وموريتانيا مع أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.
كما تشهد مباريات كأس أمم آسيا، مواجهتين، عندما يلتقي منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية، والبحرين مع ماليزيا.
بينما يستضيف فريق أرسنال نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، ويواجه فريق ميلان نظيره أودينيزي في الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023
الجزائر ضد بوركينا فاسو- الساعة 5 عصرا -beIN Sports HD 1 Max

موريتانيا ضد أنجولا- الساعة 8 مساء -beIN Sports HD 1 Max

تونس ضد مالي – الساعة 11 مساء -beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات كأس آسيا
الأردن ضد كوريا الجنوبية- الساعة 2:30 ظهرا- SSC1 HD

البحرين ضد ماليزيا- الساعة 5:30 مساء- SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
أرسنال ضد كريستال بالاس – الساعة 3:30 عصرا - beIN Sports HD 1

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست– الساعة 8:30 مساء -beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
رايو فاليكانو ضد لاس بالماس – الساعة 4 عصرا

فياريال ضد ريال ماريوكا – الساعة 6:15 مساء

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 8:30 مساء

سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس – الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
روما ضد هيلاس فيرونا- الساعة 8 مساء

أودينيزي ضد ميلان- الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
كولن ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 مساء

بوخوم ضد شتوتجارت – الساعة 5:30 مساء

هايدنهايم ضد فولفسبورج - الساعة 5:30 مساء

دار مشتات 98 ضد فرانكفورت- الساعة 5:30 مساء

لايبزيج ضد ليفركوزن- الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
بينديك سبور ضد بشتكاش – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا
نانت ضد ستاد لافال – الساعة 4:30 عصرا

روديز ضد موناكو- الساعة 7:30 مساء

أورليان ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات بطولة الوحدة الإماراتية
الاتفاق ضد أم صلال – الساعة 5:15 عصرا

الوحدة ضد الزمالك – الساعة 7:30 مساء

ملاعب

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