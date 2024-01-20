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ميسي يفاجئ الأرجنتين بقرار استثنائي في 2024

1/20/2024 7:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجَّر تقرير صحفي أرجنتيني، الجمعة، مفاجأة استثنائية عن ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.
وكشفت إذاعة "دي سبورتس" الأرجنتينية، أن ميسي وآنخيل دي ماريا طلبا المشاركة مع منتخب التانجو حال تأهله للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، المقرر إقامتها صيف العام الجاري في باريس.
ويتأهل منتخبان من أمريكا الجنوبية لمنافسات كرة القدم في الأولمبياد، حيث تقام البطولة اللاتينية المؤهلة في فنزويلا خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط.
وتقام البطولة بمشاركة 10 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين بحيث تلعب من دور واحد ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لخوض دوري من دور واحد.
ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية التي تضم أوروجواي، وتشيلي، وباراجواي، وبيرو.
كان ميسي ودي ماريا ساهما في آخر تتويج للأرجنتين بالميدالية الذهبية خلال الدورة الصيفية التي أقيمت عام 2008 في العاصمة الصينية بكين.
وتأهلت 10 منتخبات لأولمبياد باريس وهي فرنسا "منظم البطولة"، مصر والمغرب ومالي من أفريقيا، أمريكا وجمهورية الدومينيكان من أمريكا الشمالية، نيوزلندا من أوقيانوسيا إضافة إلى إسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل من أوروبا.
ويتبقى تحديد مقعدين من أمريكا الجنوبية و3 مقاعد من آسيا ومقعد يحدده الملحق الدولي.
يذكر أيضا أنه من المنتظر مشاركة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز.
أما منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس ستقام خلال الفترة من 24 يوليو/تموز إلى 10 أغسطس/آب.

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