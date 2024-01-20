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مواجهة قوية بين أرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

1/20/2024 7:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكل الإخباري - يلتقي فريق أرسنال الإنجليزي، مع نظيره كريستال بالاس، في المواجهة المقرر إقامتها في الثالثة والنصف من ظهر اليوم السبت، على ستاد "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل فريق آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 40 نقطة جمعها بعد خوض 20 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 4 مباريات، وخسر 4 مباريات.
ويسعى أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، لاستعادة نغمة الإنتصارات من جديد، بعد النتائج المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة بجميع البطولات حيث فشل في تحقيق أي فوز بأخر 4 مباريات بمختلف المسابقات.
وسقط الجانرز مؤخرا أمام نظيره فولهام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كرافن كوتيج ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.
وفشل أرسنال استعادة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، ليخسر للمرة الثانية على التوالي عقب خسارة وست هام يونايتد بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة البريميرليج.
كما ودع منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، بعدما سقط أمام ليفربول في 7 يناير الجاري، بهدفين دون مقابل، ليتأهل الريدز للدور التالي.

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