إيطاليا توقفت عن تزويد إسرائيل بالأسلحة بعد بدء الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشار وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني إلى أن إيطاليا توقفت عن توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" بعد بدء الحرب في غزة.



وأضاف تاجاني: "منذ بداية الحرب في غزة، توقفت إيطاليا عن إرسال أي نوع من الأسلحة إلى إسرائيل، كل هذا محظور الآن، أوقفنا جميع عمليات تسليم أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية من أي نوع".

وجاء بيان تاجاني ردا على مزاعم زعيمة الحزب الديمقراطي المعارض إيلي شلاين، حيث دعت إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، وخاصة إلى "إسرائيل" حتى لا تؤجج الصراعات المستمرة في تلك المنطقة.

