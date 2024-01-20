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تجدد قصف الاحتلال على عدد من البلدات جنوب لبنان

1/20/2024 7:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تجددت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.


وشنت الطائرات الحربية والمسيرات الاسرائيلية غارات على بلدات عديسة والمنطقة الواقعة بين بلدتي برج الشمالي والبازورية، أدت لسقوط عدد من الإصابات، وفق المعطيات الأولية.


كما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات علما الشعب، والضهيرة، والخيام، وعيترون، وحولا وسهل مرجعيون.


وشهدت الليلة الماضية حتى صباح اليوم تحليقا للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف نهر الليطاني، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.


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