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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويستولي على عدد من المركبات جنوب الخليل

1/20/2024 7:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين من بلدة يطا جنوب الخليل، واستولت على عدد من المركبات.


وأشار منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوبا، واعتقلت الأسير المحرر علاء ماهر أبو قبيطة، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته، إضافة لشابين آخرين لم تعرف هويتهما بعد.

وفا


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