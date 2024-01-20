الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويستولي على عدد من المركبات جنوب الخليل
التاريخ
1/20/2024 7:09:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين من بلدة يطا جنوب الخليل، واستولت على عدد من المركبات.
وأشار منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوبا، واعتقلت الأسير المحرر علاء ماهر أبو قبيطة، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته، إضافة لشابين آخرين لم تعرف هويتهما بعد.
وفا
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