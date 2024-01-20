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الصين تحدت العقوبات وجعلت روسيا أكبر مورد نفط لها في 2023

1/20/2024 7:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن روسيا صارت في عام 2023 أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، أكبر مستوردة للخام في العالم، والتي تحدّت العقوبات الغربية لشراء كميات كبيرة من النفط بسعر مخفض من أجل منشآت المعالجة بها.
وأظهرت بيانات للجمارك الصينية أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت 107.02 مليون طن متري من النفط الخام إلى الصين العام الماضي، أي ما يعادل 2.14 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد كثيرا عن وارداتها من مصدرين رئيسيين آخرين مثل السعودية والعراق.
وتراجعت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين سابقا، 1.8 % إلى 85.96 مليون طن، إذ تراجعت حصة السعودية في السوق لصالح الخام الروسي الأقل سعرا.




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