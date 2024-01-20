هل الموز يزيد السعال ؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حرص بعض الأشخاص على تجنب الموز نهائيًا عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لاعتقادهم أنه يتسبب في زيادة حدة السعال، فما صحة ذلك؟



في هذا الصدد، قالت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، إنه لا مانع من تناول الموز عند الإصابة بالإنفلونزا والبرد، مشيرةً إلى أنه لا يتسبب في تفاقم الكحة، إلا في حالة واحدة.



وأضافت مروة أن الموز يلعب دورًا كبيرًا في تسريع وتيرة الشفاء من الإنفلونزا والبرد، ويرجع السبب إلى قدرته الفعالة على تقوية الجهاز المناعي.



وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن الموز يستمد قدرته على تقوية المناعة من محتواه العالي من عناصر غذائية تساعد الجسم على التصدي للفيروسات، مثل فيتامين سي وفيتامين ب.



وكشفت أن الحالة التي يؤدي فيها الموز إلى زيادة الكحة هو تناوله بكميات كبيرة، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات، التي تتسبب في تفاقم الالتهابات التنفسية.



واتفق معها الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، لافتًا إلى وجود مشكلة صحية تمنع مرضى الإنفلونزا والبرد من تناول الموز.



وأشار رامي إلى أن حساسية الموز هي المشكلة الصحية التي يقصدها، موضحًا أن الموز يحتوي على بروتينات، تحفز الجهاز المناعي لدى بعض الأشخاص على إنتاج المزيد من مادة الهيستامين، التي تتسبب في ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض، مثل السعال.



واختتم حديثه بالإشارة إلى وجود فواكه أخرى يستحسن الابتعاد عنها أو تناولها باعتدال عند الإصابة بالبرد والإنفلونزا، أبرزها:



- البرتقال واليوسفي والليمون والجريب فروت: تحتوي الحمضيات على نسبة عالية من الأحماض، التي تؤدي إلى تفاقم التهاب الحلق وزيادة السعال.

- الفراولة والمانجو: خاصةً للأشخاص المصابين بالحساسية تجاههما.

الكونسلتو

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