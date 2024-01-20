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عاجل مالية النواب تنهي مناقشات موازنة 2024 الأسبوع الحالي

1/20/2024 7:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رجح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات إنهاء اللجنة لمناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 خلال الأسبوع الحالي.
وقال السليحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة شارفت على استكمال مناقشة موازنة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية قبل أن تضع توصياتها بشأنها ورفعها للمجلس تمهيدا للتصويت على الموازنة العامة.
وأضاف أن اللجنة تعمل خلال مناقشاتها على تخفيض النفقات في موازنات الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية إن وجدت بالإضافة إلى وضع توصيات حول الموازنة.
وأشار السليحات إلى أن اللجنة ستوصي فور الانتهاء من مناقشة الموازنة المالية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، وشمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية بالإضافة لعدد من التوصيات التي تهم المواطنين.
وكانت بدأت اللجنة المالية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 في كانون الأول 2023.




MENAFN20012024000208011052ID1107745166

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