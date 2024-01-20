عاجل مالية النواب تنهي مناقشات موازنة 2024 الأسبوع الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رجح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات إنهاء اللجنة لمناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 خلال الأسبوع الحالي.
وقال السليحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة شارفت على استكمال مناقشة موازنة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية قبل أن تضع توصياتها بشأنها ورفعها للمجلس تمهيدا للتصويت على الموازنة العامة.
وأضاف أن اللجنة تعمل خلال مناقشاتها على تخفيض النفقات في موازنات الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية إن وجدت بالإضافة إلى وضع توصيات حول الموازنة.
وأشار السليحات إلى أن اللجنة ستوصي فور الانتهاء من مناقشة الموازنة المالية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، وشمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية بالإضافة لعدد من التوصيات التي تهم المواطنين.
وكانت بدأت اللجنة المالية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 في كانون الأول 2023.
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