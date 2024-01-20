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حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمع ‌‏لجنود إسرائيليين

1/20/2024 6:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع ‌‏لجنود إسرائيليين في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، تزامنا مع القصف الإسرائيلي لأطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان.


وجاء في بيان عن "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‌‏ 10:25‌‌‏ من صباح اليوم السبت تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏


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