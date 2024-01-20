حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمع ‌‏لجنود إسرائيليين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، تزامنا مع القصف الإسرائيلي لأطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان.
وجاء في بيان عن "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:25 من صباح اليوم السبت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
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