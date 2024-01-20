%50 انخفاض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان على خلفية التوتر مع إيران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان بنسبة 50% تقريبا على خلفية التوتر مع إيران، حسب صحيفة "إكسبريس تريبيون".
وكتبت الصحيفة: "بعد التوتر بين إسلام آباد وطهران تم تسجيل انخفاض قياسي في عدد الرحلات الجوية التي تستخدم المجال الجوي الباكستاني 50% تقريبا".
وأكدت الصحيفة أن 450 رحلة فقط استخدمت المجال الجوي الباكستاني يوم الخميس، في حين أن متوسط الرحلات يوميا يصل إلى 750.
وتابعت: "لا يوجد قيود على الحركة الجوية في المجال الجوي الباكستاني".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن بلادها لا ترغب بالتصعيد مع إيران.
وأضافت لوكالة "بلومبرغ": "قلنا مرارا إن إيران صديقة ولا نريد تصعيدا معها ونرى مواقف مماثلة من جانب طهران".
روسيا اليوم
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