%50 انخفاض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان على خلفية التوتر مع إيران

MENAFN - Al Wakeel News)انخفض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان بنسبة 50% تقريبا على خلفية التوتر مع إيران، حسب صحيفة "إكسبريس تريبيون".



وكتبت الصحيفة: "بعد التوتر بين إسلام آباد وطهران تم تسجيل انخفاض قياسي في عدد الرحلات الجوية التي تستخدم المجال الجوي الباكستاني 50% تقريبا".



وأكدت الصحيفة أن 450 رحلة فقط استخدمت المجال الجوي الباكستاني يوم الخميس، في حين أن متوسط الرحلات يوميا يصل إلى 750.



وتابعت: "لا يوجد قيود على الحركة الجوية في المجال الجوي الباكستاني".



وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن بلادها لا ترغب بالتصعيد مع إيران.



وأضافت لوكالة "بلومبرغ": "قلنا مرارا إن إيران صديقة ولا نريد تصعيدا معها ونرى مواقف مماثلة من جانب طهران".

روسيا اليوم