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%50 انخفاض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان على خلفية التوتر مع إيران

1/20/2024 6:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان بنسبة 50% تقريبا على خلفية التوتر مع إيران، حسب صحيفة "إكسبريس تريبيون".


وكتبت الصحيفة: "بعد التوتر بين إسلام آباد وطهران تم تسجيل انخفاض قياسي في عدد الرحلات الجوية التي تستخدم المجال الجوي الباكستاني 50% تقريبا".


وأكدت الصحيفة أن 450 رحلة فقط استخدمت المجال الجوي الباكستاني يوم الخميس، في حين أن متوسط الرحلات يوميا يصل إلى 750.


وتابعت: "لا يوجد قيود على الحركة الجوية في المجال الجوي الباكستاني".


وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن بلادها لا ترغب بالتصعيد مع إيران.


وأضافت لوكالة "بلومبرغ": "قلنا مرارا إن إيران صديقة ولا نريد تصعيدا معها ونرى مواقف مماثلة من جانب طهران".

روسيا اليوم


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