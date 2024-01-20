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الكشف عن عيار أكثر المدافع الكورية الشمالية سرية

1/20/2024 6:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم الكشف عام 2018 في العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس كوريا الشمالية لأول مرة عن مدافع ذاتية الحركة، أطلق عليها الغرب تسمية M2018.


ولم تُكشف أي تفاصيل بشأنها لفترة طويلة. لكن ما لفت انتباه الخبراء آنذاك هو بعض الخصائص الخارجية، حيث يبدو أنها أكبر وزنا، مقارنة بمدافع ذاتية الحركة كانت تنتجها كوريا الشمالية سابقا بأعيرة تتراوح بين 122 و152 ملم.
وكانت لدى الأنظمة الجديدة الذاتية الحركة 6 محاور وعجلات تشبه عجلات الدبابات الأساسية. واعتبر الخبراء أن مدافع الهاوتزر الطويلة المواسير المزوّدة برادارات باليستية يمكن أن ترمي بقذائف نفاثة إلى مسافة تزيد عن 40000.


ولم يكن من المعلوم ما هو العيار الذي تستخدمه تلك المدافع: هل هو 152 ملم أو 155 ملم.


وقد تم حل هذا اللغز الآن، فاتضح بناء على صور فوتوغرافية تناقلتها الشبكات الاجتماعية أن عيارها "155 ملم".


وكانت قد وجدت الصين في وقت سابق حلا مماثلا حين أنتجت مدافع PLZ-45 الذاتية الحركة عيار 155 ملم التي اشترتها دول، مثل الجزائر وبنغلاديش والكويت والسعودية. وزودت جيشها كذلك بمدافع PLZ-05 عيار 155 ملم التي تعتبر من أفضل وأقوى المدافع الذاتية الحركة في العالم.

RT

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