اللاصقة المسكنة- مفيدة أم مضرة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اللاصقة الطبية المسكنة للألم التي تباع في الصيدليات، ما هي إلا عبارة عن لاصقة يتم وضعها على المنطقة المصابة بألم أو الالتهاب في أي مكان بالجسم وليس الظهر فحسب، والبعض يستخدمها دون وصف الطبيب لها كنوع من أنوع التسكين للألم.

قال الدكتور أحمد عبد الناصر، استشاري العلاج الطبيعي، إن اللاصقة الطبية عادة قديمة ويتم استخدامها كوصفة شعبية لتسكين الألم، لافتا إلى أنها ليست لها أي جدوى في تخفيف الألم والالتهاب.



وأكد استشاري العلاج الطبيعي، أن اللاصقة الطبية ما هي إلا "فولكلور" طبي شعبي تستخدم من قديم الزمن لكنها غير مجدية بالمرة، موضحا أن آلام الظهر أو الرقبة أو أي منطقة بالجسم لا تعالج بهذه الطرق الشعبية، فالعلم تقدم وتطور الآن، ونهى تماما عن استخدامها نظرا لأنها لا تقدم أي فائدة.



ونصح الدكتور أحمد عبد الناصر، كل مصاب بألم في الظهر أو الرقبة بأن يذهب للطبيب على الفور لإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، لمعرفة السبب الحقيقي وراء الألم الذي ينتابه، لأنها أول محطة من محطات العلاج، ومن ثم يأتي دور الطبيب بتحديد نوع العلاج الواجب تقديمه، سواء كان عن طريق الأدوية الباسطة للعضلات، أو وصف المراهم والكريمات المضادة للالتهابات والكدمات، وكذا العقاقير المضادة للالتهابات.



وأضاف أنه حاليا يتم علاج ألم العضلات من خلال الإبر الصينية التي من خلالها يمكن فك التشنجات العضلية، بجانب الراحة السلبية، مكررًا أنه هذا كله لا يغني عن الفحوصات والإشاعات التي توضح مدى الإصابة وخطورتها، مشددًا على عدم الإهمال في الألم عندما ينتاب الشخص، حتى يتم توفير العلاج السليم واللازم.

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