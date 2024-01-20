فيديو- مقتل 50 شخصا في الولايات المتحدة جراء عواصف ثلجية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قتل 50 شخصا إثر عواصف عنيفة وموجة صقيع حادة اجتاحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وتسببت درجات حرارة صقيعية ورياح ثلجية وطبقات سميكة من الجليد في حوادث مرور أوقعت قتلى، وأحدثت بلبلة في حركة الطيرن، فيما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وصدرت تحذيرات لملايين الأمريكيين من سوء الأحوال الجوية.
وفي تينيسي، أكد سلطات الصحة في الولاية الجنوبية 14 وفاة مرتبطة بالطقس، فيما لقيت 5 نساء كن عائدات من زيارة حج في مكة حتفهن بحادث مرور على طريق سريع في بنسلفانيا الثلاثاء.
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