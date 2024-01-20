فيديو- مقتل 50 شخصا في الولايات المتحدة جراء عواصف ثلجية

MENAFN - Al Wakeel News)قتل 50 شخصا إثر عواصف عنيفة وموجة صقيع حادة اجتاحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.



وتسببت درجات حرارة صقيعية ورياح ثلجية وطبقات سميكة من الجليد في حوادث مرور أوقعت قتلى، وأحدثت بلبلة في حركة الطيرن، فيما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وصدرت تحذيرات لملايين الأمريكيين من سوء الأحوال الجوية.



وفي تينيسي، أكد سلطات الصحة في الولاية الجنوبية 14 وفاة مرتبطة بالطقس، فيما لقيت 5 نساء كن عائدات من زيارة حج في مكة حتفهن بحادث مرور على طريق سريع في بنسلفانيا الثلاثاء.



