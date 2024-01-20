المجاهدين تدين تصريحات بايدن لاتفاقه مع الرواية الإسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، يوم السبت، تصريحات بايدن عن الدولة الفلسطينية تتفق مع الرؤية الإسرائيلية،واعتبرت هذه التصريحات أنها موجهة بهدف أغراض حزبية أمريكية.



وقالت الحركة في تصريح صحفي، أن "بايدن وإدارته هم الشريك الرئيس للعدوان الإرهابي على شعبنا وانتهاك حقوقنا، والحديث المنمق والتلاعب بالألفاظ جاء نتيجة فشل الكيان المجرم وفشلهم في تحقيق أهدافهم ضد المقاومة في غزة".



وتابعت: "لا يمكن لمن يقتل شعبنا وأبناء أمتنا ويجيّش التحالفات الدولية لحماية الكيان المجرم أن يتحدث عن دولة فلسطينية ضمن الرؤية الأمريكية والصهيونية أو التحدث عن أنواع من الدول منزوعة السيادة والكرامة".



وأكدت الحركة أنه "لا شرعية للكيان على أي شبر من أرضنا والدولة الفلسطينية تبنى بسواعد أبنائها وتضحيات مجاهديها، والشعب الفلسطيني الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى هو صاحب القرار بذلك".

