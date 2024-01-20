انتفاخ البطن- متى يشير لمشكلة صحية خطيرة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتفاخ البطن هو حالة شائعة تحدث عندما تتجمع الغازات أو السوائل في المعدة أو الأمعاء، ويمكن أن يكون انتفاخ البطن حالة مؤقتة، أو قد يكون علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة.متى يكون انتفاخ البطن خطيرًا؟في معظم الحالات، يكون انتفاخ البطن حالة مؤقتة لا تستدعي القلق. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يكون انتفاخ البطن علامة على مشكلة صحية خطيرة. من المهم استشارة الطبيب إذا كان انتفاخ البطن مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل:فقدان الوزن غير المبرر.الحمى.آلام في الصدر أو الكتف.دم في البراز أو البول.



هناك العديد من المشكلات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تسبب انتفاخ البطن، بما في ذلك:

انسداد الأمعاء: يمكن أن يحدث انسداد الأمعاء بسبب ورم أو كتلة أو انسداد داخلي آخر. يمكن أن يؤدي انسداد الأمعاء إلى ألم شديد وانتفاخ في البطن.

التهاب الزائدة الدودية: الزائدة الدودية هي عضو صغير يقع في أسفل البطن. يمكن أن يسبب التهاب الزائدة الدودية ألمًا شديدًا في البطن، وغالبًا ما يوصف بأنه ألم حاد في الجانب الأيمن السفلي من البطن.

العدوى: يمكن أن تسبب بعض أنواع العدوى، مثل التهاب المعدة والأمعاء، والتهاب الصفاق، انتفاخ البطن.

السرطان: يمكن أن يسبب بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة، انتفاخ البطن.

أمراض الكبد أو الكلى: يمكن أن تسبب بعض أمراض الكبد أو الكلى، مثل تليف الكبد والفشل الكلوي، انتفاخ البطن.

متلازمة تكيس المبايض: هي حالة هرمونية تصيب النساء، ويمكن أن تسبب انتفاخ البطن.

اضطرابات الأكل: يمكن أن تسبب بعض اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي والشره المرضي، انتفاخ البطن.

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