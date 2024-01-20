أبرز شركات الطيران العالمية التي علّقت رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-أوقفت شركات طيران دولية مئات الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها، بالإضافة إلى بعض الرحلات إلى لبنان والأردن، مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن بعض شركات الطيران استأنفت بعد ذلك رحلاتها من تل أبيب وإليها.

وفي ما يلي شركات الطيران التي حدّثت جدول رحلاتها إلى إسرائيل:

خطوط طيران من الشرق الأوسط

أوقفت شركة (طيران الإمارات) جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها، دون تقديم إطار زمني،

كذلك علّقت الخطوط الجوية التركية وخطوط بيجاسوس الرحلات إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

وألغت (طيران الخليج) جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولم تنشر أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

استأنفت (الاتحاد للطيران) خدمات الركاب والشحن المقررة بين أبوظبي وتل أبيب في 11 أكتوبر/ تشرين الأول.

شركات من أفريقيا

ألغت الخطوط الملكية المغربية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأول من فبراير/ شباط.

أميركا الشمالية

أوقفت شركة (أميركان إيرلاينز) مؤقتاً جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 29 مارس/ آذار.

وألغت (دلتا إيرلاينز) رحلاتها الجوية بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 إبريل/ نيسان.

وقالت (يونايتد إيرلاينز) إنها ستواصل تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى تسمح الظروف باستئنافها.

كذلك ألغت (إير كندا) رحلاتها الجوية من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر، قائلة إنها ستستأنف الرحلات "بمجرد استقرار الوضع".

قارة آسيا

ألغت (هاينان إيرلاينز) رحلاتها التي تربط بكين وشنغهاي بتل أبيب في الفترة من 12 حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

ولم تقدم (هاينان إيرلاينز)، وهي شركة الطيران الصينية الوحيدة التي تسيّر رحلات بين الصين وإسرائيل، أي تحديث على موقعها الإلكتروني.

وألغت شركة (كاثي باسيفيك) الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 28 مارس/ آذار.

كذلك ألغت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية (كوريان إير) رحلاتها المقررة في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول بين إنتشون وتل أبيب، وقالت إنها تتوقع عدم انتظام الرحلات في المستقبل. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

وألغت شركة (إير آستانة) رحلة كانت مقررة من ألما آتا إلى تل أبيب في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، وقالت في وقت لاحق إنها قد تلغي المزيد من الرحلات الجوية في حالة تفاقم الوضع. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

وألغت شركة طيران أيسلندا الرحلات الباقية في أكتوبر/ تشرين الأول إلى تل أبيب. ولم تنشر أي تحديث آخر على موقعها على الإنترنت.

كذلك ألغت شركة (فويلينج) المملوكة أيضاً لمجموعة "آي.إيه.جي" رحلاتها من تل أبيب وإليها، وكذلك من بيروت وإليها حتى 28 يناير/ كانون الثاني.

ومن المقرر أن تستأنف شركة الطيران الإسبانية (إير أوروبا) رحلاتها إلى إسرائيل في الأول من فبراير/ شباط، بينما أوقفت (تاب) البرتغالية الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها دون تقديم إطار زمني.

كذلك ألغت شركة إيتا الإيطالية الرحلات من تل أبيب وإليها حتى 31 يناير/ كانون الثاني.

وقالت (إيجيان إيرلاينز) اليونانية إنها ألغت جميع الرحلات من تل أبيب وإليها حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبيروت حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولم يرد أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

وأوقفت الخطوط الجوية القبرصية خط لارنكا-تل أبيب حتى إشعار آخر، اعتباراً من 12 أكتوبر/ تشرين الأول.

بينما ألغت شركة (طيران مالطا) عدة رحلات عودة حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، قائلة إنها ستعدل العمليات حسب الحاجة. ولم يرد أي تحديث آخر عبر موقعها على الإنترنت.

وألغت شركة طيران بلغاريا جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها دون تقديم إطار زمني.

وقالت خطوط (لوت) الجوية البولندية إن الرحلات من تل أبيب يحتمل أن تتأجل أو تُلغى.

(رويترز)