أبرز شركات الطيران العالمية التي علّقت رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN-أوقفت شركات طيران دولية مئات الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها، بالإضافة إلى بعض الرحلات إلى لبنان والأردن، مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكن بعض شركات الطيران استأنفت بعد ذلك رحلاتها من تل أبيب وإليها.
وفي ما يلي شركات الطيران التي حدّثت جدول رحلاتها إلى إسرائيل:
خطوط طيران من الشرق الأوسط
أوقفت شركة (طيران الإمارات) جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها، دون تقديم إطار زمني،
كذلك علّقت الخطوط الجوية التركية وخطوط بيجاسوس الرحلات إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.
وألغت (طيران الخليج) جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولم تنشر أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.
استأنفت (الاتحاد للطيران) خدمات الركاب والشحن المقررة بين أبوظبي وتل أبيب في 11 أكتوبر/ تشرين الأول.
شركات من أفريقيا
ألغت الخطوط الملكية المغربية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأول من فبراير/ شباط.
أميركا الشمالية
أوقفت شركة (أميركان إيرلاينز) مؤقتاً جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 29 مارس/ آذار.
وألغت (دلتا إيرلاينز) رحلاتها الجوية بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 إبريل/ نيسان.
وقالت (يونايتد إيرلاينز) إنها ستواصل تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى تسمح الظروف باستئنافها.
كذلك ألغت (إير كندا) رحلاتها الجوية من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر، قائلة إنها ستستأنف الرحلات "بمجرد استقرار الوضع".
قارة آسيا
ألغت (هاينان إيرلاينز) رحلاتها التي تربط بكين وشنغهاي بتل أبيب في الفترة من 12 حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
ولم تقدم (هاينان إيرلاينز)، وهي شركة الطيران الصينية الوحيدة التي تسيّر رحلات بين الصين وإسرائيل، أي تحديث على موقعها الإلكتروني.
وألغت شركة (كاثي باسيفيك) الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 28 مارس/ آذار.
كذلك ألغت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية (كوريان إير) رحلاتها المقررة في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول بين إنتشون وتل أبيب، وقالت إنها تتوقع عدم انتظام الرحلات في المستقبل. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.
وألغت شركة (إير آستانة) رحلة كانت مقررة من ألما آتا إلى تل أبيب في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، وقالت في وقت لاحق إنها قد تلغي المزيد من الرحلات الجوية في حالة تفاقم الوضع. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.
وألغت شركة طيران أيسلندا الرحلات الباقية في أكتوبر/ تشرين الأول إلى تل أبيب. ولم تنشر أي تحديث آخر على موقعها على الإنترنت.
كذلك ألغت شركة (فويلينج) المملوكة أيضاً لمجموعة "آي.إيه.جي" رحلاتها من تل أبيب وإليها، وكذلك من بيروت وإليها حتى 28 يناير/ كانون الثاني.
ومن المقرر أن تستأنف شركة الطيران الإسبانية (إير أوروبا) رحلاتها إلى إسرائيل في الأول من فبراير/ شباط، بينما أوقفت (تاب) البرتغالية الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها دون تقديم إطار زمني.
كذلك ألغت شركة إيتا الإيطالية الرحلات من تل أبيب وإليها حتى 31 يناير/ كانون الثاني.
وقالت (إيجيان إيرلاينز) اليونانية إنها ألغت جميع الرحلات من تل أبيب وإليها حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبيروت حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولم يرد أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.
وأوقفت الخطوط الجوية القبرصية خط لارنكا-تل أبيب حتى إشعار آخر، اعتباراً من 12 أكتوبر/ تشرين الأول.
بينما ألغت شركة (طيران مالطا) عدة رحلات عودة حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، قائلة إنها ستعدل العمليات حسب الحاجة. ولم يرد أي تحديث آخر عبر موقعها على الإنترنت.
وألغت شركة طيران بلغاريا جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها دون تقديم إطار زمني.
وقالت خطوط (لوت) الجوية البولندية إن الرحلات من تل أبيب يحتمل أن تتأجل أو تُلغى.
(رويترز)
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