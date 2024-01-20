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انخفاض احتياطيات الغاز في أوروبا

1/20/2024 6:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت احتياطيات الغاز في مرافق التخزين الأرضية في أوروبا إلى دون مستوى 77.5% في ظل الطقس البارد، وترافق ذلك مع ارتفاع طفيف في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة.


كذلك أظهرت البيانات أن شركة "غازبروم" زودت أوروبا عبر محطة "سودجا" في أوكرانيا بكميات غاز تقدر بنحو 42.4 مليون متر مكعب يوميا.
وفي ايار من العام الماضي، أعلنت أوكرانيا وقف قبول الغاز لنقله إلى أوروبا عبر نقطة العبور"سوخرانوفكا"، وتذرعت السلطات الأوكرانية بأن النقطة تقع في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ونتيجة هذا القرار بقيت هناك نقطة عبور وحيدة للغاز الروسي إلى أوروبا وهي "سودجا".
وعلى صعيد التداولات انخفض سعر الغاز في أسواق الطاقة الأوروبية إلى 310 دولارات لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس 2023.


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