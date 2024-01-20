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جنبلاط : الحرب في البحر الأحمر تلحق ضرراً فادحاً بمصر

1/20/2024 6:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الزعيم اللبناني وليد جنبلاط ان الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررا فادحا بمصر وتعزز فرص استبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا .
وقال عبر منصة ( x ) ان الاقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الأميركية على العالم .



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