جنبلاط : الحرب في البحر الأحمر تلحق ضرراً فادحاً بمصر

جنبلاط : الحرب في البحر الأحمر تلحق ضرراً فادحاً بمصر
التاريخ
1/20/2024 6:11:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الزعيم اللبناني وليد جنبلاط ان الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررا فادحا بمصر وتعزز فرص استبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا .
وقال عبر منصة ( x ) ان الاقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الأميركية على العالم .
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