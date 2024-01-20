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4 عبارات إياكِ أن تقوليها لزوجك أمام طفلك

1/20/2024 6:08:47 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - من الطبيعي أن يحدث الكثير من المشكلات والخلافات البسيطة في الحياة الزوجية، وينصح الأخصائيون النفسيون بعدم التحدث في الخلافات الزوجية أو الشجار أمام الأطفال، لأنهم
حساسون للغاية، ويتأثرون نفسياً
بمثل هذه المشكلات.

وفي هذا المقال سوف نستعرض بعض العبارات التي يجب عدم توجيهها
لزوجك أمام طفلك

1. أنت غبي.

عندما تسخرين من زوجك، وتسبيه أمام طفلكِ، فأنتِ بذلك تعلمينه
أن هذه هي طريقة تواصل الكبار مع بعضهم البعض، فمهما كان الخلاف مع زوجك لا تتلفظي بكلمة جارحة، أو وصف خارج ومهين، لأنه سيرد عليكِ بمثله أو أكثر، وهو ما سيؤثر في احترامه لكِ واستجابته لأوامركِ، فأنتِ بذلك
تعلمين طفلكِ قلة الاحترام، ونطق الشتائم، والألفاظ التي من الممكن أن تعترضي عليها فيما بعد.

2. رأيتك وأنت تُغازل امرأة أخرى.

حتى لو كنتِ تقولين هذا الأمر على سبيل المزحة، فطفلكِ يأخذها على محمل الجد، ويقلق على الفور بشأن علاقتكما، ويشعر بعدم الأمان والراحة، لذا يجب أن تتناقشي مع زوجك في مثل هذه الأمور بمفردكما، حرصاً على مشاعر طفلكِ.

3. والدتك دائماً تتشاجر معي.

قد تكون حماتك مزعجة، وتفتعل معكِ الكثير من المشكلات، لكن لا يجب أن تتحدثي في مثل هذه الأمور أمام طفلكِ،
حتى لا يكره جدته، وتصبح علاقته
بها غير قوية، ويشوبها مشاعر سلبية.

4. لا يوجد لدينا مال يكفي لآخر الشهر.

تحدثك أمام طفلكِ عن العثرات والمشكلات المادية، تجعله يشعر بعدم الأمان في منزله، وهو ما يؤثر في نفسيته، لذا ننصحكِ بعدم التحدث أمامه في مثل هذه الأمور.

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