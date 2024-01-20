4 عبارات إياكِ أن تقوليها لزوجك أمام طفلك

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - من الطبيعي أن يحدث الكثير من المشكلات والخلافات البسيطة في الحياة الزوجية، وينصح الأخصائيون النفسيون بعدم التحدث في الخلافات الزوجية أو الشجار أمام الأطفال، لأنهم
حساسون للغاية، ويتأثرون نفسياً
بمثل هذه المشكلات.
وفي هذا المقال سوف نستعرض بعض العبارات التي يجب عدم توجيهها
لزوجك أمام طفلك
1. أنت غبي.
عندما تسخرين من زوجك، وتسبيه أمام طفلكِ، فأنتِ بذلك تعلمينه
أن هذه هي طريقة تواصل الكبار مع بعضهم البعض، فمهما كان الخلاف مع زوجك لا تتلفظي بكلمة جارحة، أو وصف خارج ومهين، لأنه سيرد عليكِ بمثله أو أكثر، وهو ما سيؤثر في احترامه لكِ واستجابته لأوامركِ، فأنتِ بذلك
تعلمين طفلكِ قلة الاحترام، ونطق الشتائم، والألفاظ التي من الممكن أن تعترضي عليها فيما بعد.
2. رأيتك وأنت تُغازل امرأة أخرى.
حتى لو كنتِ تقولين هذا الأمر على سبيل المزحة، فطفلكِ يأخذها على محمل الجد، ويقلق على الفور بشأن علاقتكما، ويشعر بعدم الأمان والراحة، لذا يجب أن تتناقشي مع زوجك في مثل هذه الأمور بمفردكما، حرصاً على مشاعر طفلكِ.
3. والدتك دائماً تتشاجر معي.
قد تكون حماتك مزعجة، وتفتعل معكِ الكثير من المشكلات، لكن لا يجب أن تتحدثي في مثل هذه الأمور أمام طفلكِ،
حتى لا يكره جدته، وتصبح علاقته
بها غير قوية، ويشوبها مشاعر سلبية.
4. لا يوجد لدينا مال يكفي لآخر الشهر.
تحدثك أمام طفلكِ عن العثرات والمشكلات المادية، تجعله يشعر بعدم الأمان في منزله، وهو ما يؤثر في نفسيته، لذا ننصحكِ بعدم التحدث أمامه في مثل هذه الأمور.
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