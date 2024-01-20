Saturday, 20 January 2024 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النظام الغذائي الأرجواني.. طريقة صحية لمنح الجسم فوائد لا حصر لها

1/20/2024 6:08:46 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - النظام الغذائي الأرجواني هو نظام غذائي يركز على تناول الأطعمة ذات اللون الأرجواني، والتي تتميز بارتفاع محتواها من مضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين.

تمنح الأنثوسيانين الأطعمة ذات اللون الأرجواني لونها المميز، كما أنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

– مكافحة الجذور الحرة، التي يمكن أن تساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

– تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

– تعزيز صحة الدماغ.

– مضادة للالتهابات.

– الوقاية من السرطان.

وتشمل الأطعمة ذات اللون الأرجواني الشائعة ما يلي:

– الباذنجان

– التوت الأزرق

– التوت الأسود

– البطاطا الأرجوانية

– ملفوف أرجواني

– العنب الأحمر

– الخوخ

– الفراولة

لا توجد قواعد صارمة للنظام الغذائي الأرجواني، ولكن بشكل عام، يوصى بتناول كمية كافية من الأطعمة ذات اللون الأرجواني كل يوم. يمكن القيام بذلك عن طريق إضافة هذه الأطعمة إلى وجبات الطعام أو الوجبات الخفيفة، أو عن طريق صنع عصير أو شراب منها.

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية إدراج الأطعمة ذات اللون الأرجواني في نظامك الغذائي:

– ابدأ يومك بكوب من عصير التوت الأزرق أو توت العليق.

– أضف شرائح من الباذنجان إلى البيتزا أو السلطة.

– استبدل البطاطس البيضاء بالبطاطا الأرجوانية في طبقك المفضل.

– أضف شرائح من ملفوف أرجواني إلى السندويشات أو السلطات.

– اصنع سلطة من العنب الأحمر والخيار والنعناع.

– أضف شرائح من الخوخ أو الفراولة إلى الزبادي أو الحبوب.

MENAFN20012024000151011027ID1107745124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث