النظام الغذائي الأرجواني.. طريقة صحية لمنح الجسم فوائد لا حصر لها

MENAFN - Khaberni) خبرني - النظام الغذائي الأرجواني هو نظام غذائي يركز على تناول الأطعمة ذات اللون الأرجواني، والتي تتميز بارتفاع محتواها من مضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين.

تمنح الأنثوسيانين الأطعمة ذات اللون الأرجواني لونها المميز، كما أنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

– مكافحة الجذور الحرة، التي يمكن أن تساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

– تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

– تعزيز صحة الدماغ.

– مضادة للالتهابات.

– الوقاية من السرطان.

وتشمل الأطعمة ذات اللون الأرجواني الشائعة ما يلي:

– الباذنجان

– التوت الأزرق

– التوت الأسود

– البطاطا الأرجوانية

– ملفوف أرجواني

– العنب الأحمر

– الخوخ

– الفراولة

لا توجد قواعد صارمة للنظام الغذائي الأرجواني، ولكن بشكل عام، يوصى بتناول كمية كافية من الأطعمة ذات اللون الأرجواني كل يوم. يمكن القيام بذلك عن طريق إضافة هذه الأطعمة إلى وجبات الطعام أو الوجبات الخفيفة، أو عن طريق صنع عصير أو شراب منها.

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية إدراج الأطعمة ذات اللون الأرجواني في نظامك الغذائي:

– ابدأ يومك بكوب من عصير التوت الأزرق أو توت العليق.

– أضف شرائح من الباذنجان إلى البيتزا أو السلطة.

– استبدل البطاطس البيضاء بالبطاطا الأرجوانية في طبقك المفضل.

– أضف شرائح من ملفوف أرجواني إلى السندويشات أو السلطات.

– اصنع سلطة من العنب الأحمر والخيار والنعناع.

– أضف شرائح من الخوخ أو الفراولة إلى الزبادي أو الحبوب.