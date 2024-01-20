اتهام بالدوين مجدداً بالقتل غير العمد في حادثة إطلاق النار خلال تصوير راست

يبدو أن متاعب أليك بالدوين القضائية لم تنته بعد... فبعد إسقاط التهم الأولى ضده على خلفية إطلاق نار أودى بحياة سينمائية أثناء تصوير فيلم "راست" في عام 2021، وُجه اتهام جديد إلى الممثل الأمريكي الجمعة بالقتل غير العمد.

في 21 أكتوبر 2021، شهد موقع تصوير فيلم الويسترن "راست" في ولاية نيو مكسيكو (جنوب غرب الولايات المتحدة) مأساة حقيقية عندما صوّب أليك بالدوين سلاحا من المفترض أنه يحتوي على رصاص خلبي، لكنه كان في الواقع يحوي رصاصا حقيقيا، ما أدى إلى مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وقد صدمت هذه الحادثة النادرة هوليوود وأثارت دعوات لحظر الأسلحة النارية في مواقع التصوير.

الممثل البالغ 65 عاماً يواجه عقوبة بالسجن 18 شهراً في حالة إدانته، دأب على الدفع ببراءته منذ البداية. وقد أكد باستمرار أنه تلقى تطمينات من قائمين على التصوير بأن سلاحه غير محشو برصاص حيّ، كما نفى أن يكون قد ضغط على الزناد.

لكن التحقيق الذي اتسم بنقاط ضعف متعددة من جانب الادعاء وشهد تعاقب الكثير من المدعين العامين، لم ينجح بعد في تحديد ما حدث على وجه اليقين: وما زال السؤال المحوري يتركز حول معرفة ما إذا كان مسدس "كولت 45" الذي كان يحمله أليك بالدوين قد انطلق تلقائياً أم لا.

وتعليقا على ذلك، رد محامياه، لوك نيكاس وأليكس سبيرو، في بيان "نتطلع إلى الترافع أمام المحكمة".

عناصر متناقضة

وفي بيانها الذي أعلنت فيه لائحة الاتهام الجديدة، لم تعلل المدعية العامة المسؤولة عن القضية قرارها.

ولكن بحسب مجلة "فراييتي"، فإن تقويماً جديداً للسلاح المعني أجري خلال الصيف الفائت، خلص إلى أنه لا يمكن تشغيله إلا عن طريق الضغط على الزناد.

أعيد تركيب هذا السلاح بعدما حُطّم أثناء اختبارات أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) خلال التحقيق الأولي، وكان موضوع نظريات متضاربة.

وانتهى اتهام أول بالقتل غير العمد ضد أليك بالدوين، بوقف الملاحقات في ابريل.

وفي ذلك الوقت، أشارت أدلة تحقيق جديدة إلى أن السلاح ربما خضع للتعديل قبل تسليمه إلى طاقم الفيلم، ما يزيد من إمكان حدوث إطلاق نار عرضي، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

لكن المدّعين حذروا من أن التحقيق مستمر وأن الممثل لم تتم تبرئته بعد. وقد بقي احتمال حدوث ملاحقات قضائية جديدة قائماً، وهو ما حصل فعلاً الجمعة.

محاكمة مسؤولة الأسلحة قريباً

كما أن مسؤولة الأسلحة في موقع تصوير الفيلم، هانا غوتيريز ريد، متهمة أيضاً بالقتل غير العمد في القضية، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتها في 21 فبراير.

خلال التحقيق الأولي، خلصت الشرطة إلى أنها هي التي وضعت الذخيرة في السلاح الذي استخدمه أليك بالدوين، بدلاً من الرصاصة الخلبية.

ولم يحدد التحقيق أبداً كيف وصلت ذخيرة حية إلى موقع التصوير، حيث يُسمح فقط بالرصاص الفارغ.

استؤنف تصوير فيلم "راست" رسمياً في مارس في ولاية مونتانا، مع تولّي أرمل هالينا هاتشينز، ماثيو، مهام المنتج التنفيذي.

وفي نهاية عام 2022، تخلى عن الإجراءات المدنية التي رفعها ضد أليك بالدوين إثر اتفاق لم يُكشف عن قيمته. وعزا وقتها ماثيو هاتشينز وفاة زوجته إلى "حادث مروع".

ومع ذلك، ما زال والدا هالينا هاتشينز الأوكرانيان وشقيقتها يطالبون بتعويضات من أليك بالدوين، كجزء من الإجراءات المدنية.

وردت محاميتهم غلوريا ألريد الجمعة أن الادعاء "قرر أن هناك أدلة كافية لاتهام أليك بالدوين بالقتل غير العمد". وقالت "نتطلع إلى المحاكمة الجنائية التي ستحدد ما إذا كان ينبغي إدانته بوفاة هالينا المبكرة".

وبالتوازي مع "راست"، يُتوقع أيضاً إنتاج فيلم وثائقي عن حياة هالينا هاتشينز ونهاية تصوير "راست".



