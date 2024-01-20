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ينظمها اتحاد الإمارات ..انطلاقة قوية لبطولة تحدي اللياقة البدنية بالفجيرة

1/20/2024 6:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


انطلقت السبت منافسات بطولة ، تحدي الفجيرة 2024، والتي ينظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة
وتقام بفندق ومنتجع البحر في الفجيرة وتشهد البطولة التي تستمر على مدار يومين مشاركة 180 لاعباً ولاعبة من 44 جنسية في العالم.

وجاء اليوم الأول حافلاً بالقوة والإثارة بفضل مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات إماراتياً وإقليمياً ومن بعض دول العالم ومنهم الاماراتيان أحمد بن ظبوي وبدر النوري والصربي لوكا وآخرون ، وتتضمن البطولة إقامة تسعة تمارين تنافسية لكلا الجنسين بجوائز تقدر بنحو 265 ألف درهم إماراتي ،
وشهد افتتاح البطولة
الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد والذي تقدم بدوره بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لإقامة البطولة بنسختها الثانية ،
مؤكداً أن إمارة الفجيرة أضحت إحدى الوجهات المميزة
في تنظيم بطولات اللياقة البدنية وممارستها
في الجانبين التدريبي والتنافسي ، مما يساهم في أن تكون محطة مهمة في رياضة اللياقة البدنية الإماراتية .

وأكد عبد الله
الشرقي أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية حريص على ابتكار الأفكار الجديدة وبما يساهم بتطوير الرياضة ويأتي في واجهتها اللياقة البدنية، والتي يطمح إلى أن ترى النور في النسخ المقبلة، ومنها في مختلف الأعمار واستثمار البنى التحتية المميزة في الفجيرة والبيئة الجغرافية الخلابة التي تتمتع بها الفجيرة، ومؤكداً أن لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد تعمل على نشر ثقافة ممارسة اللعبة وتنظيم بطولات في مختلف إمارات الدولة بشكل تصاعدي، مشيراً إلى أن
تنظيم بطولات اللياقة البدنية في الفجيرة تأتي وفقاً لرؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز ممارسة الرياضة كأسلوب مثالي للحياة ومنها رياضة اللياقة البدنية لأهميتها بتحقيق الاستدامة الرياضية .

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