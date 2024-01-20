تألق رجال ورديف كلباء في دوري الصالات والبطائح ينتظرهم في نصف ونهائي المسابقة

تأهل الفريق الأول لكرة قدم الصالات لنادي اتحاد كلباء للدور نصف النهائي للدوري العام بعد فوزه على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 2-1، في مباراة الإياب لدور ربع النهائي في المباراة التي أقيمت أمس في الصالة الرياضية باتحاد كلباء ضمن مرحلة خروج المغلوب (البلاي اوف) بمجموع المباراتين 4-3، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2،، بموجب هذه النتيجة تأهل فريق صالات كلباء للدور نصف النهائي (بلاي اوف) والذي سيواجه فيه البطائح ذهاباً وإياباً يوم 22 و 26 من الشهر الجاري.

وكان رديف اتحاد كلباء قد بلغ المباراة النهائية من دوري الصالات بعد التعادل مع رديف خورفكان مستفيداً من فوزه ذهاباً 6-4، ليضرب موعداً مع البطائح في نهائي من ثلاث مباريات لا تعادل فيها والفائز بمباراتين يتوج بلقب البطولة.

وستكون المباراة الأولى على صالة نادي اتحاد كلباء يوم الأحد، والمباراتان الثانية والثالثة على صالة نادي البطائح يومي 25 و29 من الشهر الجاري.

ومن جانبه أشاد عبدالله سعيد النقبي المدير الإداري لفريق الصالات بنادي كلباء بتأهل الفريق مشيراً إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام دبا الحصن لافتاً إلى أن كلباء لديه فريق قادر على تحقيق لقب الدوري.

حيث شكر إدارة النادي على الدعم والثقة والوقوف مع الفريق كما امتدح الدور الكبير لجمهور نمور كلباء لمساندة الفريق في المباراة القادمة حتى بلوغ المباراة النهائية.

من جهته أشاد عبد الرحمن إبراهيم الدرمكي، أمين سر نادي اتحاد كلباء، بالمستوى الجيد الذي يقدمه فريق الرديف والتأهل عن جدارة للمباراة النهائية، مثمناً الحضور الجماهيري المميز في كل المباريات، وأكد ثقته بالجهازين الفني والإداري واللاعبين بتحقيق لقب البطولة.

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