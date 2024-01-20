يؤثر على معظم موظفي الشركات .. ما هو الفيبروميالجيا؟

عندما يعاني أي شخص من آلام الجسم العامة المستمرة، والتعب الشديد، والنوم غير المريح، والتوتر، والقلق، والصداع لفترة طويلة، ورغم استشارة العديد من الأطباء تسفر جميع الفحوصات عن نتائج طبيعية، في مثل هذا السيناريو قد يكون الشخص يعاني من حالة تعرف باسم الفيبروميالجيا - وهو اضطراب عضلي هيكلي مزمن يؤثر في المقام الأول على العضلات والأربطة والأوتار المرتبطة بها.

والفايبرومايلجيا (التهاب العضلات الليفي) حالة شائعة مرتبطة بآلام العضلات وحالات التعب، وهي أكثر شيوعاً لدى النساء وخاصة في سن الإنجاب.

لا تعد الفايبروميالجيا شكلاً من أشكال التهاب المفاصل فهي ليست مرتبطة بالالتهابات، ولكن تندرج تحت روماتيزم الأنسجة الرخوة، وهو مصطلح يشمل مجموعة من الاضطرابات التي تسبب الألم والتيبس حول العضلات والعظام المفاصل.

قال الدكتور شروثي بي ديساي، استشاري أمراض الروماتيزم: "يتم التعرف على التوتر والقلق المزمنين كمسببات شائعة للألم العضلي الليفي، ما يؤدي إلى زيادة حساسية مستقبلات الألم من خلال التوعية المركزية وتتجلى هذه الحساسية المتزايدة في شكل فرط التألم، مما يسبب ألمًا شديدًا استجابة لمحفزات تبدو بسيطة.

الفيبروميالجيا: من هم الأكثر عرضة للخطر؟

الأحداث التي تغير الحياة مثل وفاة أحد أفراد الأسرة، أو تغيير الوظيفة، أو الزواج يمكن أن تكون بمثابة محفزات محتملة للإصابة بالفيبروميالجيا.



تؤثر هذه الحالة بشكل خاص على النساء، مع انتشار أعلى بعشر مرات من الرجال، ويتم ملاحظتها عادة في الفئة العمرية من 20 إلى 50 عامًا، على الرغم من أنها يمكن أن تؤثر على الأفراد في أي عمر.

الكشف والعلاج

وأضاف الدكتور ديساي أن تشخيص الألم العضلي الليفي يتضمن تحديد الأنماط السريرية النموذجية، ونقاط الألم المتعددة أثناء الفحوصات الجسدية، وإجراء فحوصات محددة لاستبعاد الاضطرابات الأخرى ذات الأعراض المماثلة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تشخيص هذه الحالة وعلاجها بشكل ناقص.

وأكد "يشكل العلاج تحديات للأطباء وإحباطًا للمرضى، مع اختلاف الاستجابات بشكل كبير بين الأفراد. يتم استخدام طرائق مختلفة، بما في ذلك الأدوية مثل مسكنات الألم ومضادات الاكتئاب ومرخيات العضلات".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استكشاف العلاجات البديلة مثل الوخز بالإبر والعلاج المائي واليوجا والتاي تشي. إن اعتماد نظام غذائي صحي، والحفاظ على روتين تمرين منضبط، وإدارة مستويات التوتر، وطلب المساعدة الطبية عند الضرورة، والمشاركة في مجموعات الدعم يمكن أن يساهم بشكل كبير في السيطرة على هذه الحالة المزمنة.

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