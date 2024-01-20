مانشيني يؤكد جاهزية المنتخب السعودي لمواجهة قيرغيزستان في كأس آسيا

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم ، جاهزية لاعبيه لمباراتهم الثانية في المجموعة السادسة بكأس آسيا "قطر 2023" والتي ستجمع الأخضر مع قيرغيزستان، غدا الأحد.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، إن جميع مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا مهمة،

محذرًا من التهاون في مباراة الغد والتي سيسعى الأخضر للفوز بها من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16.

وأكد :"يوجد العديد من المنتخبات القوية، ولكن يجب أن نكون في كامل تركيزنا ونأخذ كل مباراة على حدى".

وعن الأداء المميز الذي قدمه اللاعب البديل عبدالرحمن غريب في المباراة الماضية أمام عمان، قال مانشيني إن غريب غيّر من الأمور فور دخول، معربًا عن سعادته بما قدمه خلال المباراة، كما أشاد باللاعب سالم الدوسري كونه يتميز باللعب في جميع خطوط الهجوم.

ودافع مانشيني عن أسلوب اللعب الذي يعتمده مع الأخضر، حيث قال : "بعد أن لعبنا بنظام 3 قلوب دفاع بالخلف.. لم نتلق سوى هدف من ركلة جزاء.. وليس لدينا مشكلة باللعب بأي طريقة".

وأكد المدرب الإيطالي على أن الأجواء في المعسكر إيجابية منذ البداية، واللاعبون في هذه اللحظة سعداء ،مختتمًا تصريحاته قائلا : "نريد أن نستمر بذلك حتى النهاية".

وكان المنتخب السعودي تغلب في مباراته الأولى على المنتخب العماني 2 / 1.





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